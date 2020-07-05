Чемпионы мира принесли "Днепру-1" победу в Киеве над "Олимпиком": видео голов

В матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" в Киеве добыл важную победу над "Олимпиком" – 2:0. У гостей отличились чемпионы мира-2019 среди молодежи Супряга и Булеца. Этот выигрыш помог днепрянам закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице. Ранее "Заря" сенсационно сыграла вничью с "Александрией".

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Напомним, по регламенту, команды с 5 по 8 место по итогам чемпионата Украины в мини-турнире разыграют путевку в Лигу Европы. Однако если 8 июля "Ворскла" выиграет у "Динамо" финал Кубка Украины, то в плей-офф примут участие уже клубы с 4 по 7 место, которое сейчас и занимает "Днепр", немного опережая "Мариуполь".

Обзор матча "Олимпик" – "Днепр-1" (0:2)

"Олимпик" – "Днепр-1" – 0:2

Голы: Супряга, 2, Булеца, 64

"Олимпик": Чекотун – Кравченко, Гришко, Снурницын, Лебеденко – Политыло, Вербный (Чогадзе, 75), Романовский (Завийский, 65) – Балашов (Дегтярев, 66), Баланюк (Шахаб, 22), Тейшейра

"Днепр-1": Клищук – Адамюк, Логинов, Сваток (Лопыренок, 74), Цуриков – Ди Франко (Снижко, 74), Когут (Кравченко, 61) – Коркишко (Булеца, 61), Вакулко, Супряга (Чичиков, 81) – Хобленко

Предупреждения: Кравченко, Гришко – Цуриков, Хобленко, Клищук

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Статистика матча "Олимпик" – "Днепр-1" (0:2)

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