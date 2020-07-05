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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионы мира принесли "Днепру-1" победу в Киеве над "Олимпиком": видео голов

5 июля, 22:38

Олег Люлька Олег Люлька

Днепряне одолели "олимпийцев" благодаря мячам Супряги и Булецы - смотрите лучшие моменты поединка

В матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" в Киеве добыл важную победу над "Олимпиком" – 2:0. У гостей отличились чемпионы мира-2019 среди молодежи Супряга и Булеца. Этот выигрыш помог днепрянам закрепиться на седьмом месте в турнирной таблице. Ранее "Заря" сенсационно сыграла вничью с "Александрией".

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Напомним, по регламенту, команды с 5 по 8 место по итогам чемпионата Украины в мини-турнире разыграют путевку в Лигу Европы. Однако если 8 июля "Ворскла" выиграет у "Динамо" финал Кубка Украины, то в плей-офф примут участие уже клубы с 4 по 7 место, которое сейчас и занимает "Днепр", немного опережая "Мариуполь".

Обзор матча "Олимпик" – "Днепр-1" (0:2)

"Олимпик" – "Днепр-1" – 0:2
Голы: Супряга, 2, Булеца, 64
"Олимпик": Чекотун – Кравченко, Гришко, Снурницын, Лебеденко – Политыло, Вербный (Чогадзе, 75), Романовский (Завийский, 65) – Балашов (Дегтярев, 66), Баланюк (Шахаб, 22), Тейшейра
"Днепр-1": Клищук – Адамюк, Логинов, Сваток (Лопыренок, 74), Цуриков – Ди Франко (Снижко, 74), Когут (Кравченко, 61) – Коркишко (Булеца, 61), Вакулко, Супряга (Чичиков, 81) – Хобленко
Предупреждения: Кравченко, Гришко – Цуриков, Хобленко, Клищук

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Статистика матча "Олимпик" – "Днепр-1" (0:2)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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