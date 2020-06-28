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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чемпионы мира рулят! "Мариуполь" даже в меньшинстве обыграл "Днепр-1"

28 июня, 19:20

Олег Люлька Олег Люлька

Азовская команда на своем поле одолела днепрян благодаря голам героев молодежного ЧМ-2019 - Корниенко и Кащука

В чемпионате Украины по футболу состоялся матч 28-го тура в нижней шестерке. "Мариуполь" на своем поле обыграл "Днепр-1" со счетом 2:1. Напомним, сегодня проходят и другие матчи Премьер-лиги. Смотреть онлайн "Десна" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте.

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Победу "Мариуполю" над "Днепром-1" принесли голы триумфаторов молодежного чемпионата мира-2019 – Корниенко и Кащука, забитые в первом тайме матча.

В середине второго тайма у "Мариуполя" был удален Муравский, а за его фол в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал форварда "Днепра-1" Хобленко. Однако большего гостям, даже имея на одного игрока в составе больше, добиться не удалось.

"Мариуполь" – "Днепр-1" (2:1): обзор первого тайма

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"Мариуполь" – "Днепр-1" (2:1): обзор второго тайма

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"Мариуполь" обыграл "Днепр-1" – 2:1 – и занимает восьмое место в чемпионате Украины, всего на очко отставая от идущих седьмыми днепрян. Именно эти команды из нижней шестерки, скорее всего, и сойдутся с представителями ТОП-6 "Александрией" и "Колосом" в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

"Мариуполь" – "Днепр-1" – 2:1
Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 – Хобленко, 66 (пен.)
"Мариуполь": Гальчук – Дава, Муравский, Быков – Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) – Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67)
"Днепр-1": Юрчук – Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков – Кравченко (Ди Франко, 46), Когут – Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46) – Хобленко (Чичиков, 83)
Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков – Логинов, Сваток, Ди Франко
Удаление: Муравский (65, Мариуполь – второе предупреждение)

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Статистика матча Мариуполь – Днепр-1 (2:1)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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Источник: Сегодня|Спорт

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