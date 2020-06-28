Чемпионы мира рулят! "Мариуполь" даже в меньшинстве обыграл "Днепр-1"

В чемпионате Украины по футболу состоялся матч 28-го тура в нижней шестерке. "Мариуполь" на своем поле обыграл "Днепр-1" со счетом 2:1. Напомним, сегодня проходят и другие матчи Премьер-лиги. Смотреть онлайн "Десна" – "Динамо" можно в трансляции на нашем сайте.

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Победу "Мариуполю" над "Днепром-1" принесли голы триумфаторов молодежного чемпионата мира-2019 – Корниенко и Кащука, забитые в первом тайме матча.

В середине второго тайма у "Мариуполя" был удален Муравский, а за его фол в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал форварда "Днепра-1" Хобленко. Однако большего гостям, даже имея на одного игрока в составе больше, добиться не удалось.

"Мариуполь" – "Днепр-1" (2:1): обзор первого тайма

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"Мариуполь" – "Днепр-1" (2:1): обзор второго тайма

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"Мариуполь" обыграл "Днепр-1" – 2:1 – и занимает восьмое место в чемпионате Украины, всего на очко отставая от идущих седьмыми днепрян. Именно эти команды из нижней шестерки, скорее всего, и сойдутся с представителями ТОП-6 "Александрией" и "Колосом" в плей-офф за путевку в Лигу Европы.

"Мариуполь" – "Днепр-1" – 2:1

Голы: Корниенко, 23, Кащук, 45+3 – Хобленко, 66 (пен.)

"Мариуполь": Гальчук – Дава, Муравский, Быков – Кирюханцев, Федорчук, Игнатенко (Чех, 77), Мишнев (Топалов, 77), Корниенко (Горбунов, 56) – Кащук (Фомин, 55), Кулаков (Чурко, 67)

"Днепр-1": Юрчук – Адамюк, Сваток, Логинов, Цуриков – Кравченко (Ди Франко, 46), Когут – Тейлор (Супряга, 28), Вакулко, Назаренко (Булеца, 46) – Хобленко (Чичиков, 83)

Предупреждения: Игнатенко, Муравский, Кулаков – Логинов, Сваток, Ди Франко

Удаление: Муравский (65, Мариуполь – второе предупреждение)

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Статистика матча Мариуполь – Днепр-1 (2:1)

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