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Тренера украинской команды-участницы Лиги Европы могут уволить: "Руководство задумалось"

28 июня, 15:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владимиру Шарану не нравится ситуация, когда над ним висит угроза отставки

В субботу в украинской Премьер-лиге "Колос" победил "Александрию" в 28-м туре, впервые выиграв в 2020 году. Расположение соперников в таблице это не изменило, но повлияло на настроение тренеров и не только.

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Стали говорить, что наставника "Александрии" Владимира Шарана могут уволить. Тем более слухи пошли еще на прошлой неделе. Хотя ранее тренера и футболиста "Александрии" признали лучшими в 21-м туре чемпионата. Сам специалист философски отнесся к этой информации, о чем сообщил телеканалу "Футбол":

"Я услышал, что после игры с "Десной" сказали, что руководство призадумалось. Конечно, это плюсов не дает. Наша задача – еврокубки, пока не закончился чемпионат и плей-офф, где мы будем выступать. Конечно, это влияет на коллектив и тренерский штаб. Если президент что-то скажет и примет решение... Я слушаю только президента. Он очень серьезный человек, мы не первый год работаем. Знаем, что бывают как поражения, так и победы. Однако принимает решение президент".

"Александрия" занимает пятое место, отставая от "Десны" на шесть очков. Скорее всего, подопечным Шарана предстоит сыграть в плей-офф, где определится обладатель последней путевки в Лигу Европы.

Читайте о том, что капитан "Александрии" получил серьезную травму и завершит карьеру.

Смотрите, как "Александрия" сыграла вничью с французским "Сент-Этьеном" в Лиге Европы

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