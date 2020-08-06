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Черниговская "Десна" не смогла обыграть молодежный состав "Динамо" в товарищеском матче

6 августа, 19:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Соперники забили четыре мяча, причем киевляне сумели отыграться во втором тайме

Чуть более двух недель остается до начала в Украине футбольного сезона 2020/2021. Команды выходят из отпусков и начинают тренироваться и проводить контрольные встречи. Сегодня на клубной базе "Динамо" молодежный состав киевлян провел спарринг с основным составом черниговской "Десны", которая в минувшем чемпионате страны заняла четвертое место и сыграет в Лиге Европы. Кстати, "Шахтер" отдал в аренду мегапопулярного футболиста, удивляющего трюками с мячом.

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"Десна", как и следует команде Премьер-лиги, сначала показала свое преимущество и повела в счете 2:0. У гостей на 4-й и 48-й минутах мячи забили Владислав Калитвинцев и Александр Филиппов. Естественно, что тренеры делали немало замен, но на этом фоне молодые динамовцы смогли восстановить равновесие – 2:2. Дублем отметился Евгений Исаенко, забивший на 55-й и 80-й минутах. Заметим, что черниговский коллектив проводил лишь первый спарринг после выхода из отпуска 1 августа.

Позавчера "Динамо" с Луческу наметило сразу два контрольных матча. В пятницу основа киевлян сыграет против "Вереса" из Ровно – одного из лидеров Второй лиги.

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Смотрите, как "Десна" обыгрывала "Александрию" в чемпионате Украины:

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футбол товарищеский матч чемпионат Украины Динамо Киев спарринг Десна Чернигов Александр Филиппов
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