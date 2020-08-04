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Киевское "Динамо" с Луческу наметило сразу два контрольных матча

4 августа, 12:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В четверг сыграет молодежная команда клуба, в пятницу - основной состав

После назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" футболисты пока что занимаются на тренировках без игровой практики. Правда, вчера на базе состоялась двухсторонняя игра, а Шапаренко рассказал об интересных тренировках Луческу.

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Теперь же киевляне определились и с ближайшими спаррингами. В четверг вечером молодежный состав клуба (U21) сыграет с основой черниговской "Десны" – четвертой команды минувшего сезона УПЛ, сообщил официальный сайт "Динамо". Думается, румынский специалист с интересом будет следить за молодыми игроками, которые жаждут присоединиться к первой команде.

А в пятницу уже испробует себя в контрольном матче основной состав киевлян, который сыграет с "Вересом" – коллективом Второй лиги. Интересно, что ранее "Шахтер" обыграл команду из Ровно со счетом 4:1, а "молодежка" "Динамо" уступила ему – 0:1. Также киевские дублеры, которых тренирует Юрий Мороз, недавно обыграли ровесников из "Колоса" – 3:0.

Читайте также: "Динамо" назвало клубы, которые усилит своими арендованными футболистами.

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Смотрите, как "Динамо" уступило в последнем туре чемпионата Украины "Колосу":

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