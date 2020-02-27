Четвертьфинальные матчи Кубка Украины сыграют посреди недели за два дня

Украинская ассоциация футбола опубликовала расписание четвертьфинальных матчей Кубка страны. Состоятся четыре поединка за два дня: три пары сыграют в среду, 11 марта, а 12 марта встретятся представители еще одной пары. Как мы писали ранее, финал Кубка Украины в 2020 году проведут в Тернополе.

Самыми первыми сыграют 11 марта на Закарпатье, где "Минай" примет "Ингулец" в 15:00! В тот же день в Сумах "Альянс" из Липовой Долины примет "Мариуполь" в 18:00, а на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" сразится с "Александрией" в 19:30.

Напомним, пока что действующим обладателем национального Кубка является "Шахтер", но он уже не сможет защитить трофей. В октябре прошлого года "Динамо" обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины.

Реклама

В четверг, 12 марта, в Чернигове "Десна" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Начнется встреча в 19:00.

В тренде Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

Полуфинальные поединки Кубка Украины запланированы на 15 апреля. Главным фаворитом турнира после вылета "Шахтера" считается киевское "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" сражались в матче чемпионата Украины

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама