Огненное зрелище: видео голов и обзор матча "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сошлись в матче 1/8 финала Кубка Украины. Матч прошел на "Олимпийском". Как мы писали ранее, главный тренер киевлян пошел на эксперимент и на матч против принципиального соперника выпустил Виктора Цыганкова на позицию в центре поля. Вы вели онлайн матча "Динамо" – "Шахтер".

Киевляне активнее начали матч и уже на первых минутах проверили на прочность каркас ворот "горняков" – пробивал Вербич. А вот первый гол в матче получился из ничего. Сергей Сидорчук получил мяч метрах в 30-и от ворот и решился на дальний удар, после которого мяч полетел по невероятной траектории в дальний угол, а Андрей Пятов даже не шолохнулся.

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Затем в первом тайме случился еще один момент. Денис Попов в борьбе с Исмаили отмахнулся от бразильца и отправил того в нокдаун. Исмаили рухнул на газон, а из его рта пошла кровь. К счастью, защитник "Шахтера" сумел вернуться в игру, но выглядело это жутко.

Накануне букмекеры обнародовали котировки на победителя Кубка Украины-2019/2020. Главным фаворитом турнира является действующий обладатель трофея – "Шахтер". На его успех установлен коэффициент 1.60. За "горняками" в списке наиболее реальных претендентов на приз идут "Динамо", "Заря" и "Александрия".

Как "Динамо" и "Шахтер" играли в матче за Суперкубок Украины:

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