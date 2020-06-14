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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Чумовые голы, удаление и пенальти: обзор сумасшедшего матча "Александрия" – "Десна"

14 июня, 22:36

Олег Люлька Олег Люлька

Разгромив "Александрию" 5:1, "Десна" продолжает борьбу за Лигу чемпионов. А ее форвард Филиппов ломится в сборную Украины

В чемпионате Украины состоялся, пожалуй, самый яркий матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса. "Десна" разгромила на выезде "Александрию" 5:1в поединке, где было все – чумовые голы звезд черниговской команды Калитвинцева-младшего и Филиппова, который буквально ломится в двери сборной Украины, а также удаление, пенальти. А на выходе – результат, позволяющий сенсационной "Десне" и дальше бороться с "Динамо" и "Зарей" за второе место и пропуск в Лигу чемпионов. Так что, то ли еще будет!

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Обзор матча "Александрия" – "Десна" (1:5)

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Александрия – Десна – 1:5
Голы: Третьяков, 46 – Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7
Александрия: Панькив – Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) – Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) – Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков
Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) – Огиря – Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) – Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5)
Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух (все – Александрия)
Удаление: Бабогло (60, Александрия – повторное предупреждение)

"Александрия" vs "Десна"

"Александрия" vs "Десна" / Фото: Twitter

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Статистика матча "Александрия" – "Десна" (1:5)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
26
22
2
2
66
18
48
68
Забитые 66
Пропущеные 18
Разница 48
Результаты последних матчей: В В В П В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ДеснаДеснаДес
26
15
4
7
46
20
26
49
Забитые 46
Пропущеные 20
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
5
АлександрияАлександрияАле
26
13
4
9
37
35
2
43
Забитые 37
Пропущеные 35
Разница 2
Результаты последних матчей: П П В В П
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
26
5
7
14
19
41
-22
22
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П П Н Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Смотрите, как в 26-м туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Колос" (1:0)

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Источник: Сегодня|Спорт

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