Чумовые голы, удаление и пенальти: обзор сумасшедшего матча "Александрия" – "Десна"

Разгромив "Александрию" 5:1, "Десна" продолжает борьбу за Лигу чемпионов. А ее форвард Филиппов ломится в сборную Украины

В чемпионате Украины состоялся, пожалуй, самый яркий матч после паузы, вызванной пандемией коронавируса. "Десна" разгромила на выезде "Александрию" 5:1в поединке, где было все – чумовые голы звезд черниговской команды Калитвинцева-младшего и Филиппова, который буквально ломится в двери сборной Украины, а также удаление, пенальти. А на выходе – результат, позволяющий сенсационной "Десне" и дальше бороться с "Динамо" и "Зарей" за второе место и пропуск в Лигу чемпионов. Так что, то ли еще будет!

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Обзор матча "Александрия" – "Десна" (1:5)

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Александрия – Десна – 1:5

Голы: Третьяков, 46 – Филиппов, 29, 79 (пен.), Калитвинцев, 45, Гитченко, 57, Тотовицкий, 90+7

Александрия: Панькив – Гордиенко (Грицук, 46), Бабогло, Бухал, Мирошниченко (Задерака, 54) – Ковалец (Шендрик, 62), Гречишкин, Вантух (Стецьков, 82) – Лучкевич, Ситало (Безбородько, 55), Третьяков

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Имереков, Западня (Арвеладзе, 90+5) – Огиря – Фаворов, Калитвинцев, Картушов (Мостовой, 80) – Будковский (Тотовицкий, 80), Филиппов (Хлебас, 90+5)

Предупреждения: Бухал, Бабогло, Вантух (все – Александрия)

Удаление: Бабогло (60, Александрия – повторное предупреждение)

"Александрия" vs "Десна" / Фото: Twitter

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Статистика матча "Александрия" – "Десна" (1:5)

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