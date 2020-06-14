Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадром

На фоне эпидемии разводов в украинском футболе, последней жертвой которой стал распавшийся союз Владислава Супряги и Даши Савиной, появилось и более приятное сообщение. Очаровательная основательница бренда детской одежды Ирина Мусейчук показала, как она счастлива со своим супругом – бывшим полузащитником "Динамо" Владиславом Калитвинцевым, ныне выступающим за черниговскую "Десну".

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Красавица-брюнетка Ирина Мусейчук на своей странице в Instagram опубликовала фото с турецкого морского побережья, на котором она в эффектном красном купальнике запрыгивает на своего мужа Владислава Калитвинцева. На этом кадре абсолютно не видно лиц супругов, тем не менее фото просто-таки "горит" от пылкости их чувств. Ну и как не отметить фигуру Ирины – она в потрясающей форме!

Смотрите другие фото Ирины Мусейчук и Владислава Калитвинцева

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Отметим, что за свою карьеру Владислав Калитвинцев выступал не только за "Десну" и "Динамо". В его активе также выступления за "Черноморец", "Зарю", киевский "Арсенал" и чешский "Слован". Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника, являющегося одним из лучших исполнителей штрафных ударов в Украине, в 725 тысяч евро.

Смотрите, как забивает Владислав Калитвинцев

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