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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Шевченко и Калитвинцеву икалось: "Десна" шикарными голами отцепила "Александрию" от медалей

14 июня, 21:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Черниговская команда вышла на третье место после победы на Кировоградщине

В воскресенье вечером завершился 26-й тур чемпионата Украины – уже третий после возобновления футбольного сезона. Сегодня провели два матча команды из первой шестерки. В первом из них "Шахтер" обыграл "Колос" на НСК "Олимпийский" с минимальной разницей.

Во второй игре соперники бились за призовые места: "Александрия" принимала "Десну". Однако острого соперничества не получилось, гости из Чернигова просто катком прошлись по команде Владимира Шарана. Уже первый гол Александра Филиппова деморализовал хозяев. Один из лучших бомбардиров УПЛ совершил впечатляющий проход из центрального круга, который завершил филигранным крученым ударом в дальнюю "девятку". Вспомнился гол Андрея Шевченко в ворота сборной Словении в плей-офф отбора Евро-2000.

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Затем еще один крученый удар левой ногой, со штрафного, удался сыну бывшего динамовца – Владиславу Калитвинцеву. Первый тайм "Десна" выиграла 2:0.

Сразу же после перерыва "Александрия" один мяч отыграла усилиями Максима Третьякова.

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Но Андрей Гитченко быстро восстановил гандикап в два мяча – 1:3.

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Затем удаление Владислава Бабогло за нарушение в чужой штрафной поставило крест на надеждах хозяев. В концовке Филиппов с пенальти оформил дубль (судья Анатолий Арановский долго смотрел видеоповторы VAR).

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А на шестой добавленной минуте Андрей Тотовицкий поставил точку в избиении – 5:1.

Узнайте все результаты 26-го тура чемпионата Украины.

Теперь "Десна" оторвалась от "Александрии" на шесть очков и сравнялась по набранным баллам с "Зарей" (49). Однако коллектив из Чернигова опережает луганчан по дополнительным показателям. От "Динамо" этот дуэт отстает на три пункта.

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футбол чемпионат Украины премьер-лига Десна Чернигов ФК Александрия

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