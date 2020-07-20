"Цыганков – никакой": легендарный тренер "Динамо" раскритиковал игру команды

Невыразительная игра киевского "Динамо" вызывает много нареканий со стороны болельщиков и специалистов. Хотя уже сегодня Суркис уволил Михайличенко после поражения "Колосу". Пока же команда находится в поиске нового тренерского штаба.

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Тем временем свое мнение о действиях отдельных футболистов и команды в целом высказал бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо. Его слова приводит сайт 1927.kiev.ua:

"Трудно на это все смотреть. Печально, так как не "Колосу" были нужны очки, а "Динамо". Выиграй "Заря" – где бы сейчас было "Динамо"? Нет игры, нет команды. Не считая Миколенко, некого выделить. Надеяться на следующий год или Лигу чемпионов? Не пройдут они. Первую встречу, возможно, выиграют: это зависит от соперника. Но вторую... С таким уровнем футбола и таким классом... Жаль, конечно. Не знаю, что будет дальше и что нам ждать в новом сезоне. "Динамо" играет так нестабильно потому, что нет хороших футболистов. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности. Ему нужно остаться в "Динамо". Куда бы Виктор не перешел, он будет не играть, а сидеть на скамейке запасных. Цыганкову лучше остаться в "Динамо", где он будет ведущим игроком. Миколенко вырос раньше всех и больше всех, в отличие от других игроков средней линии. Ему нужно как можно скорее уходить из "Динамо", чтобы прогрессировать дальше, расти".

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