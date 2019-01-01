Дерби новичков завершилось победой хозяев: обзор матча УПЛ "Днепр-1" – "Колос"

Днепр 1 - Колос / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В шестом туре чемпионата Украины лицом к лицу сошлись новички высшего дивизиона – "Днепр-1" принимал ковалевский "Колос". Ранее, преследователь "Шахтера" потерял очки на Гагарина.

Днепряне открыли счет на 17-й минуте. Александр Филиппов промчался отдал филигранную передачу в штрафную на Евгения Морозко, а тот в касание левой ногой точно пробил в ближний угол. Уже на 58-й минуте Назаренко сыграл на подборе после заблокированного удара Кулиша и отправил мяч в сетку, сравняв счет в поединке. А вот спас днепрян Когут. Игорь получил пас от Чичикова, выдержал паузу и отправил мяч в дальний угол.

"Днепр-1" – "Колос" 2:1

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Голы: Назаренко, 58, Когут, 90+3 – Морозко, 17

"Днепр-1": Юрчук, Логинов, Романюк, Сафронов, Полевой, Булеца (Снежко, 54), Когут, Назаренко (Коркишко, 78), Вакулко, Кулиш (Шаповал, 84), Чичиков .

"Колос": Волынец, Зозуля, Парамонов, Максименко, Черноморец, Костышин (Смирный, 61), Морозко, Поздеев (Ориховский, 52), Волков, Милько, Лысенко (Нехтий, 75).

Предупреждены: Романюк, 53, Полевой, 54, Когут, 90+4 – Костышин, 39, Ориховский, 56, Зозуля, 71, Черноморец, 90+1

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