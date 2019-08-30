Преследователь "Шахтера" теряет очки на Гагарина: обзор матча УПЛ "Десна" – "Карпаты"

Черниговская команда, занимающая второе место в чемпионате Украины, дома не сумела справиться с львовянами

Шестой тур чемпионата Украины по футболу стартовал 30 августа, в пятницу, матчем на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина. Местная "Десна", занимающая сенсационное второе место в таблице УПЛ аккурат за "Шахтером", принимала львовские "Карпаты". "Десне" в этой встрече прочили победу, однако поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.

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Таким образом "Десна" поставила под угрозу свою вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В случае победы в воскресном матче с "Динамо", черниговский клуб потеснит на третье место "Заря".

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Обзор матча "Десна" – "Карпаты" (0:0)

"Десна" – "Карпаты" – 0:0

"Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря, Богданов (Домбровский, 76) – Картушов, А. Фаворов, Кузик (Калитвинцев, 68) – Филиппов (Дегтярев, 87).

Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря, Богданов (Домбровский, 76) – Картушов, А. Фаворов, Кузик (Калитвинцев, 68) – Филиппов (Дегтярев, 87). "Карпаты": Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак – Гуцуляк, Клец (Козак, 72), Вербный, Халл – Ди Франко (Жоао Диого, 86), Бойчук (Войковиц, 46).

Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак – Гуцуляк, Клец (Козак, 72), Вербный, Халл – Ди Франко (Жоао Диого, 86), Бойчук (Войковиц, 46). Предупреждения: Богданов, Д. Фаворов, Гитченко – Ковтун, Дубинчак, Мартинс, Козак.

Как мы писали ранее, "Динамо" и "Александрия" узнали расписание своих матчей в Лиге Европы. Киевляне начнут турнир домашней игрой с "Мальме", "Александрия" едет в гости к немцам.

Также сообщалось, что билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" стоят от 150 до 11 тысяч гривен. Попасть на игры "горняков" с "Аталантой" и загребским "Динамо" будет в полтора раза дешевле.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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