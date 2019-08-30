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Преследователь "Шахтера" теряет очки на Гагарина: обзор матча УПЛ "Десна" – "Карпаты"

30 августа, 21:31

Черниговская команда, занимающая второе место в чемпионате Украины, дома не сумела справиться с львовянами

Шестой тур чемпионата Украины по футболу стартовал 30 августа, в пятницу, матчем на черниговском стадионе имени Юрия Гагарина. Местная "Десна", занимающая сенсационное второе место в таблице УПЛ аккурат за "Шахтером", принимала львовские "Карпаты". "Десне" в этой встрече прочили победу, однако поединок завершился безголевой ничьей – 0:0.

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Таким образом "Десна" поставила под угрозу свою вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В случае победы в воскресном матче с "Динамо", черниговский клуб потеснит на третье место "Заря".

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Обзор матча "Десна" – "Карпаты" (0:0)

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  • "Десна" – "Карпаты" – 0:0
  • "Десна": Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Огиря, Богданов (Домбровский, 76) – Картушов, А. Фаворов, Кузик (Калитвинцев, 68) – Филиппов (Дегтярев, 87).
  • "Карпаты": Пидкивка – Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак – Гуцуляк, Клец (Козак, 72), Вербный, Халл – Ди Франко (Жоао Диого, 86), Бойчук (Войковиц, 46).
  • Предупреждения: Богданов, Д. Фаворов, Гитченко – Ковтун, Дубинчак, Мартинс, Козак.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
5
5
0
0
15
3
12
15
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
КолосКолосКол
5
2
1
2
4
7
-3
7
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П В В
7
ЛьвовЛьвовЛьв
5
2
0
3
7
11
-4
6
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П П В
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
5
1
2
2
6
6
0
5
Забитые 6
Пропущеные 6
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н П Н В
10
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
11
МариупольМариупольМар
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П
12
ОлимпикОлимпикОли
5
0
1
4
3
9
-6
1
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П

Как мы писали ранее, "Динамо" и "Александрия" узнали расписание своих матчей в Лиге Европы. Киевляне начнут турнир домашней игрой с "Мальме", "Александрия" едет в гости к немцам.

Также сообщалось, что билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" стоят от 150 до 11 тысяч гривен. Попасть на игры "горняков" с "Аталантой" и загребским "Динамо" будет в полтора раза дешевле.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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Источник: Сегодня|Спорт

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