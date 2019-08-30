"Динамо" и "Александрия" узнали расписание своих матчей в Лиге Европы: время начала всех 12 поединков

Трофей Лиги Европы / Фото: AFP

"Динамо" и "Александрия" узнали расписание своих матчей в групповом раунде Лиги Европы. Напомним, киевляне попали в одну группу с "Копенгагеном", "Мальме" и "Лугано", а соперниками александрийцев стали "Вольфсбург", "Гент" и "Сен-Этьен". Отметим, что если "Динамо" свои домашние матчи проведет на НСК "Олимпийский" в Киеве, то "Александрия" вынуждена будет принимать оппонентов на "Арене-Львов", так как ее родной стадион "Ника" не был допущен к соревнованиям инспекцией УЕФА.

Расписание "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы

1 тур, 19 сентября

"Динамо" – "Мальме" 19:55

"Вольфсбург" – "Александрия" 22:00

2 тур, 3 октября

"Александрия" - "Гент" 19:55

"Лугано" - "Динамо" 22:00

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3 тур, 24 октября

"Сент-Этьен" – "Александрия" 19:55

"Динамо" – "Копенгаген" 22:00

4 тур, 7 ноября

"Копенгаген" – "Динамо" 19:55

"Александрия" – "Сент-Этьен" 22:00

5 тур, 28 ноября

"Александрия" – "Вольфсбург" 19:55

"Мальме" – "Динамо" 22:00

6 тур, 12 декабря

"Динамо" – "Лугано" 19:55

"Гент" – "Александрия" 22:00

Смотрите, как "Александрия" и "Динамо" играли друг с другом в УПЛ

Как мы писали ранее, "Динамо" может еще до конца года вылететь из еврокубков": такой пессимистический прогноз прозвучал из уст экс-тренера киевлян. Йожеф Сабо допускает, что с такой игрой, как сейчас, команда не выйдет из своей группы Лиги Европы.

В то же время, как мы сообщали, директор "Александрии" после жеребьевки Лиги Европы не падает духом. "То, что парни будут отдаваться на все 1000 процентов, я уверен. Думаю, что немного пошумим", – заявил Дмитрий Китаев.

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