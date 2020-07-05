"Десна" – "Колос" видеотрансляция матча чемпионата Украины

Сегодня, 5 июля, состоятся очередные матчи 29-го тура чемпионата Украины: черниговская "Десна" на домашнем стадионе имени Юрия Гагарина примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. В прямой трансляции матч покажут на телеканале Униан, который доступен на сайте Oll.tv, а на нашем сайте будет доступна видеотрансляция матча "Десна" – "Колос".

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Видеотрансляция матча "Десна" – "Колос":

Вчера "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" (3:2) и подарил черниговцам шанс обойти "бело-синих" в турнирной таблице. Для этого команде Александра Рябоконя нужно сегодня обыграть "Колос". В этом случае "Десна" сравняется с "Динамо" по очкам, но будет их опережать по дополнительным показателям, так как обыграли киевлян в прошлом туре и во второй раз в сезоне.

У "Колоса" турнирных задач нет. Дебютант Премьер-лиги после завоевания места в первой шестерке полностью расслабился и играет в свое удовольствие, так как зона еврокубков все равно недосягаема. На втором этапе чемпионата "Колос" выиграл лишь один матча – в предыдущем туре была обыграна кризисная "Александрия".

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Кстати, в этом сезоне команды уже трижды встречались между собой и успели по разу обменяться победами с одинаковым счетом 2:0, а еще одна встреча завершилась нулевой мировой.

Тем не менее, букмекеры не сомневаются в сегодняшней победе "Десны": коэффициент на победу команды Александра Рябоконя – 1.51, на ничью – 4.40, на победу "Колоса" – 5.80.

Смотрите, как "Колос" обыграл "Александрию" в предыдущем туре:

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