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"Десна" – "Колос" видеотрансляция матча чемпионата Украины

5 июля, 16:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Прямая трансляция матча представителей первой шестерки чемпионата Украины

Сегодня, 5 июля, состоятся очередные матчи 29-го тура чемпионата Украины: черниговская "Десна" на домашнем стадионе имени Юрия Гагарина примет "Колос" из Ковалевки. Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. В прямой трансляции матч покажут на телеканале Униан, который доступен на сайте Oll.tv, а на нашем сайте будет доступна видеотрансляция матча "Десна" – "Колос".

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Видеотрансляция матча "Десна" – "Колос":

Вчера "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" (3:2) и подарил черниговцам шанс обойти "бело-синих" в турнирной таблице. Для этого команде Александра Рябоконя нужно сегодня обыграть "Колос". В этом случае "Десна" сравняется с "Динамо" по очкам, но будет их опережать по дополнительным показателям, так как обыграли киевлян в прошлом туре и во второй раз в сезоне.

У "Колоса" турнирных задач нет. Дебютант Премьер-лиги после завоевания места в первой шестерке полностью расслабился и играет в свое удовольствие, так как зона еврокубков все равно недосягаема. На втором этапе чемпионата "Колос" выиграл лишь один матча – в предыдущем туре была обыграна кризисная "Александрия".

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Кстати, в этом сезоне команды уже трижды встречались между собой и успели по разу обменяться победами с одинаковым счетом 2:0, а еще одна встреча завершилась нулевой мировой.

Тем не менее, букмекеры не сомневаются в сегодняшней победе "Десны": коэффициент на победу команды Александра Рябоконя – 1.51, на ничью – 4.40, на победу "Колоса" – 5.80.

Смотрите, как "Колос" обыграл "Александрию" в предыдущем туре:

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трансляция чемпионат Украины Десна Чернигов Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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