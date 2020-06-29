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Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"

29 июня, 01:01

Олег Люлька Олег Люлька

"Динамо" проиграло "Десне" 2:3 - смотрите видео голов и лучших моментов захватывающего поединка Премьер-лиги

28-й тур чемпионата Украины ознаменовался сенсацией. "Десна" на своем поле обыграла "Динамо" 3:2, вырвав победу в компенсированное арбитром время. Решающий мяч шикарным ударом головой забил 35-летний защитник черниговцев Гитченко.

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Если бы не гол Гитченко, героем матча стоило бы назвать динамовца Цыганкова, оформившего дубль. Особенно эффектным получился второй гол самого дорогого футболиста чемпионата Украины, когда он пяткой переправил мяч в ворота "Десны" после передачи Де Пены.

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Отметим, что дебютный матч в Премьер-лиге для 20-летнего нападающего "Динамо" Ибрагима Каргбо получился провальным – бельгиец африканского происхождения в первом тайме забил головой, но не в чужие ворота, а в свои. Хуже дебюта просто не придумаешь – поражение, еще и с автоголом.

Обзор матча Десна – Динамо (3:2)

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Десна – Динамо – 3:2
Голы: Картушов, 12, Каргбо, 25 (в свои ворота), Гитченко, 90+1 – Цыганков, 4, 86
Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) – Будковский (Тотовицкий, 75)
Динамо: Бущан – Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев – Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) – Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич – Каргбо (Де Пена, 46)
Предупреждения: Картушов, Огиря – Шепелев, Шабанов, Кадири

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Статистика матча Десна – Динамо (3:2)

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Таким образом в чемпионате Украины с новой силой закручивается интрига в борьбе за второе место, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура. На следующих выходных, 4 июля, "Динамо" играет с "Шахтером".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
27
7
6
14
20
41
-21
27
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: Н В Н Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как накануне "Шахтеру" вручили золотые медали УПЛ

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

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