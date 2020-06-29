Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"

28-й тур чемпионата Украины ознаменовался сенсацией. "Десна" на своем поле обыграла "Динамо" 3:2, вырвав победу в компенсированное арбитром время. Решающий мяч шикарным ударом головой забил 35-летний защитник черниговцев Гитченко.

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Если бы не гол Гитченко, героем матча стоило бы назвать динамовца Цыганкова, оформившего дубль. Особенно эффектным получился второй гол самого дорогого футболиста чемпионата Украины, когда он пяткой переправил мяч в ворота "Десны" после передачи Де Пены.

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Отметим, что дебютный матч в Премьер-лиге для 20-летнего нападающего "Динамо" Ибрагима Каргбо получился провальным – бельгиец африканского происхождения в первом тайме забил головой, но не в чужие ворота, а в свои. Хуже дебюта просто не придумаешь – поражение, еще и с автоголом.

Обзор матча Десна – Динамо (3:2)

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Десна – Динамо – 3:2

Голы: Картушов, 12, Каргбо, 25 (в свои ворота), Гитченко, 90+1 – Цыганков, 4, 86

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Конопля – Домбровский, Огиря – Картушов (Арвеладзе, 90+1), Филиппов (Старенький, 85), Кузик (Мостовой, 75) – Будковский (Тотовицкий, 75)

Динамо: Бущан – Кендзера, Кадири, Шабанов, Караваев – Андриевский (Дуэлунд, 63), Шепелев (Сидорчук, 58) – Цыганков, Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич – Каргбо (Де Пена, 46)

Предупреждения: Картушов, Огиря – Шепелев, Шабанов, Кадири

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Статистика матча Десна – Динамо (3:2)

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Таким образом в чемпионате Украины с новой силой закручивается интрига в борьбе за второе место, обладатель которого получит пропуск в квалификацию Лиги чемпионов. Сейчас его занимает "Динамо", имея 55 очков. У "Зари" – 53, у "Десны" – 52. До финиша чемпионата остается четыре тура. На следующих выходных, 4 июля, "Динамо" играет с "Шахтером".

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