"Десна" – "Олимпик": обзор черниговского сумасшествия в матче чемпионата Украины

Десна - Олимпик / Фото: ФК "Десна" Чернигов

В 10-м туре чемпионата Украины "Десна" победила "Олимпик" со счетом 1:0. На 65-й минуте Тарас Завийский оставил гостей в меньшинстве, сыграв прямой ногой против Андрея Гитченко. А единственный мяч забил Артем Фаворов на последних минутах.

Смотрите обзор матча "Десна" – "Олимпик":

Гол: 1:0 – 90 Фаворов.

"Десна" – Паст, Имереков, Фаворов, Гитченко, Огиря, Мостовой, Калитвинцев, Кузик (Фаворов, 46), Богданов (Дегтярев, 79), Филиппов, Хлебас (Картушов, 61).

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"Олимпик" – Крынский, Вантух, Цымбалюк, Гришко, Зотько, Завийский, Пасич, Пасич (Фабиньо, 64), Политыло, Тейшейра (Балашов, 77), Чарльз (Клименчук, 89).

Предупреждения: Хлебас (33), Мостовой (37), Пасич (51), Фаворов (90).

Удаление: Завийский (65).

Ранее в чемпионате Украины свой матч сыграли "Ворскла" и "Мариполь". В этом поединке команда Виталия Косовского прервала серию из четырех поражений подряд с общим счетом 1:12. А вот "Мариуполь" продлил свою серию без побед уже до пяти матчей.

Смотрите обзор поединка чемпионата Украины "Ворскла" – "Мариуполь":

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