"Класичне" в условиях режущей уши тишины: репортаж перед матчем "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня в Киеве проходит главный матч украинского футбола – противостояние "Динамо" и "Шахтера", или просто "Класичне". Этот матч традиционно собирает наибольшее количество зрителей на трибунах, но – не сегодня. В эру коронавируса поединок в рамках 29 тура Премьер-лиги пройдет без зрителей.

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Только наличие десятков бойцов Национальной гвардии, которые лениво ведут беседы в машинах или по периметру стадиона, свидетельствует, что на "Олимпийском" происходит что-то значительное.

Коридоры и лестницы зияют пустотой.

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Следить за матчем разрешили лишь 25 представителям прессы. Последнее в этом сезоне "Класичне" проходит в непривычных условиях режущей уши тишины.

За 40 минут до матча на поле вышли хозяева – динамовцы, за 35 – "горняки".

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Маски есть у всех, кто находится на арене. Гвардейцы маски на лицах приспускают, как и стюарды, однако держатся при этом на социальной дистанции. Журналистам предоставили флакон дезинфицирующего средства. Некоторые сидят на своих местах в масках, кто-то их приспускает, но между столами – не меньше двух метров.

В ложе прессы разместились даже игроки "Динамо" Виктор Цыганков и Владимир Шепелев.

За один стол допускают только одного журналиста, хотя в лучшие времена садились по трое. В целом, обстановка непривычная и немного печальная. Но – это первый для меня футбол в карантинные времена!

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"Динамо" – "Шахтер": где смотреть суперматч чемпионата Украины

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