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"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча чемпионата Украины

Суббота, 4 июля

Динамо

17:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 4 июля, состоится центральный матч 29-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Последнее "украинское классико" сезона начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов. В прямом эфире матч можно смотреть на сайте Oll.tv.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

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"Шахтер" досрочно завоевал золотые медали чемпионата, однако это не означает, что матч не будет иметь турнирного значения. Если "горняки" гарантировали себе первое место, то у "Динамо" в самом разгаре борьба за вторую строчку и путевку в лигу чемпионов.

"Шахтер" может не только установить уникальное достижение – четырежды обыграть киевлян на протяжении одного сезона Премьер-лиги, но и насолить киевлянам в борьбе за "серебро". Команда Алексея Михайличенко всего на два очка опережает "Зарю". В случае сегодняшнего поражения и победы луганчан над "Александрией" завтра динамовцы потеряют вторую строчку. А там еще и "Десна" дышит в затылок…

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Сегодняшний поединок станет 95-м в истории противостояния команд и 65-м – в рамках чемпионата Украины. В целом "Шахтер" выиграл 36 матчей, 33 раза победу праздновало "Динамо", в 26 случаях победителя выявить не удалось.

А вот в рамках чемпионата преимущество на стороне киевлян – они выиграли 24 поединка, 17 раз была зафиксирована ничья и 23 победы на счету "Шахтера", но сегодня "горняки" могут сравняться с киевлянами.

Правда, если брать матчи на поле "Динамо", от здесь у киевлян уверенный гандикап над принципиальным противником – 16 побед против восьми.

Кадровая ситуация перед матчем "Динамо" – "Шахтер":

"Шахтер" не сможет сегодня рассчитывать на дисквалифицированного Тете. За день до матча в общей группе отсутствовали Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. Зато вернулся и ждет своего шанса Майкон. Ранее перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

У "Динамо" впервые с сентября может сыграть Никита Бурда, а вот участие в матче Дениса Попова и Виталия Миколенко остается под вопросом. Также из-за перебора карточек матч пропустят Артем Шабанов и Владимир Шепелев.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры с небольшим преимуществом считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.60, на ничью – 3.50, на победу "Динамо" – 2.65.

Смотрите, как завершился предыдущий матч между "Шахтером" и "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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