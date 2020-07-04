"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 4 июля, состоится центральный матч 29-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Последнее "украинское классико" сезона начнется в 19:30. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов и видео голов. В прямом эфире матч можно смотреть на сайте Oll.tv.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР"

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"Шахтер" досрочно завоевал золотые медали чемпионата, однако это не означает, что матч не будет иметь турнирного значения. Если "горняки" гарантировали себе первое место, то у "Динамо" в самом разгаре борьба за вторую строчку и путевку в лигу чемпионов.

"Шахтер" может не только установить уникальное достижение – четырежды обыграть киевлян на протяжении одного сезона Премьер-лиги, но и насолить киевлянам в борьбе за "серебро". Команда Алексея Михайличенко всего на два очка опережает "Зарю". В случае сегодняшнего поражения и победы луганчан над "Александрией" завтра динамовцы потеряют вторую строчку. А там еще и "Десна" дышит в затылок…

Сегодняшний поединок станет 95-м в истории противостояния команд и 65-м – в рамках чемпионата Украины. В целом "Шахтер" выиграл 36 матчей, 33 раза победу праздновало "Динамо", в 26 случаях победителя выявить не удалось.

А вот в рамках чемпионата преимущество на стороне киевлян – они выиграли 24 поединка, 17 раз была зафиксирована ничья и 23 победы на счету "Шахтера", но сегодня "горняки" могут сравняться с киевлянами.

Правда, если брать матчи на поле "Динамо", от здесь у киевлян уверенный гандикап над принципиальным противником – 16 побед против восьми.

Кадровая ситуация перед матчем "Динамо" – "Шахтер":

"Шахтер" не сможет сегодня рассчитывать на дисквалифицированного Тете. За день до матча в общей группе отсутствовали Виктор Коваленко, Алан Патрик и Давид Хочолава. Зато вернулся и ждет своего шанса Майкон. Ранее перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

У "Динамо" впервые с сентября может сыграть Никита Бурда, а вот участие в матче Дениса Попова и Виталия Миколенко остается под вопросом. Также из-за перебора карточек матч пропустят Артем Шабанов и Владимир Шепелев.

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры с небольшим преимуществом считают "Шахтер" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.60, на ничью – 3.50, на победу "Динамо" – 2.65.

Смотрите, как завершился предыдущий матч между "Шахтером" и "Динамо":

Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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