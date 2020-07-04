"Динамо" – "Шахтер": где смотреть суперматч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" встретится с донецким "Шахтером" в рамках 29-го тура чемпионата Украины. Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно с помощью нашей онлайн трансляции.

Реклама

Для "Шахтера" этот матч не имеет турнирного значения, так как "горняки" досрочно завоевали золотые медали, а вот киевлянам очки необходимы как воздух, ведь подопечные Алексея Михайличенко продолжают борьбу за вторую строчку, но опережают конкурентов лишь на два балла.

Читайте также: Перед битвой с "Динамо" тренер "Шахтера" дал большое интервью знаменитому изданию France Football

Неудача в матче с "Шахтером" и победы "Зари" и "Десны" в параллельных матчах перевернут положение в турнирной таблице.

Реклама

В текущем сезоне команды провели между собой уже четыре встречи – трижды в рамках Премьер-лиги и еще один матч состоялся в Кубке. "Горняки" выиграли все три матча в рамках чемпионата, а киевляне довольствовались победой в Кубке. Сегодня "Шахтер" может установить уникальное достижение – обыграть принципиального соперника во всех четырех матчах в чемпионате. Правда, в истории противостояния был случай, когда "Шахтер" имел пятиматчевую победную серию над "Динамо", но тот рекорд растянулся на три сезона.

Матч "Динамо" – "Шахтер" в прямом эфире будет показан на телеканале 2+2, который доступен на сайте Oll.tv. Также онлайн матча будет показан на сайте Youtube.

Букмекеры считают фаворитом матча "Шахтер", но с минимальным преимуществом: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.54, на ничью – 3.54, на победу "Динамо" – 2.64.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" после карантина:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама