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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Шахтер": где смотреть суперматч чемпионата Украины

4 июля, 14:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" встретится с донецким "Шахтером" в рамках 29-го тура чемпионата Украины. Матч начнется в 19:30 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно с помощью нашей онлайн трансляции.

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Для "Шахтера" этот матч не имеет турнирного значения, так как "горняки" досрочно завоевали золотые медали, а вот киевлянам очки необходимы как воздух, ведь подопечные Алексея Михайличенко продолжают борьбу за вторую строчку, но опережают конкурентов лишь на два балла.

Читайте также: Перед битвой с "Динамо" тренер "Шахтера" дал большое интервью знаменитому изданию France Football

Неудача в матче с "Шахтером" и победы "Зари" и "Десны" в параллельных матчах перевернут положение в турнирной таблице.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
28
23
3
2
69
20
49
72
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
ДинамоДинамоДин
28
17
4
7
58
27
31
55
Забитые 58
Пропущеные 27
Разница 31
Результаты последних матчей: П В В В П
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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В текущем сезоне команды провели между собой уже четыре встречи – трижды в рамках Премьер-лиги и еще один матч состоялся в Кубке. "Горняки" выиграли все три матча в рамках чемпионата, а киевляне довольствовались победой в Кубке. Сегодня "Шахтер" может установить уникальное достижение – обыграть принципиального соперника во всех четырех матчах в чемпионате. Правда, в истории противостояния был случай, когда "Шахтер" имел пятиматчевую победную серию над "Динамо", но тот рекорд растянулся на три сезона.

Матч "Динамо" – "Шахтер" в прямом эфире будет показан на телеканале 2+2, который доступен на сайте Oll.tv. Также онлайн матча будет показан на сайте Youtube.

Букмекеры считают фаворитом матча "Шахтер", но с минимальным преимуществом: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.54, на ничью – 3.54, на победу "Динамо" – 2.64.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" после карантина:

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк где смотреть

Источник: Сегодня|Спорт

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