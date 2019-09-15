"Динамо" – "Десна" – 0:1: видео голов и обзор матча седьмого тура УПЛ

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает "Десну", которая, к всеобщему удивлению, после шести туров оказалась на втором месте в турнирной таблице, превосходя на три позиции динамовцев. Это уже третий поединок киевлян под руководством Алексея Михайличенко. Два предыдущих завершились вничью – 1:1 с "Олимпиком" и 2:2 с "Зарей".

ДИНАМО – ДЕСНА – 0:1 (Калитвинцев, 40)

Счет в матче "Динамо" – "Десна" открыли гости на 40-й минуте. Картушов убежал от Бурды и прострелил на Калитвинцева, а Владислав с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот своей бывшей команды. Кстати, гол в ворота клуба, воспитавшего его, Калитвинцев-младший не праздновал.

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Матч "Динамо" – "Десна" продолжается. Идет второй тайм...

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Как мы писали ранее, экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь". Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика" – на пути у него встал Худжамов.

Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря":

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