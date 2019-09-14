Появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили

Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера"

Тайсон / Фото: Twitter

В интернете появилось послематчевое видео с капитаном "Шахтером" Тайсоном, который в игре "Зарей" получил травму, приводящую в ужас. Напомним, падая на газон, бразилец получил удар в голову коленом от своего соотечественника Исмаили, который уже не успевал его перепрыгнуть. Спустя несколько минут Тайсон покинул поле на носилках, а вместо него вышел Соломон.

Смотрите, как Тайсон получил травму

Сразу после игры с "Зарей" ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино заявил: "Тайсон получил неприятный удар от Исмаили. Мы сначала на тренерской скамье сами не поняли, что произошло. Сейчас Тайсон чувствует себя лучше, но голова еще болит. Более детально о его повреждении будет известно позже".

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И вот появились послематчевые комментарии самого Тайсона. Его засняли в аэропорту перед возвращением из Харькова в Киев. Бразилец поднял вверх большой палец и, улыбаясь, сказал на камеру: "Со мной все нормально. Спасибо большое". При этом в кадре рядом с Тайсоном, по правую от него руку, находится Исмаили, по левую – врач "Шахтера" Артур Глущенко. Его улыбка, пусть и сдержанная, – важный момент во всей этой истории.

Тайсон после травмы Видео: Instagram

Также появилось видео со стадиона "Металлист": после матча Тайсон общался с болельщиками и не отказывал в селфи.

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Все это дает надежду на то, что Тайсон сможет сыграть в Лиге чемпионов против "Манчестер Сити" в матче, который состоится в Харькове уже 18 сентября.

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

Отметим, что перед матчем с "Шахтером" "Манчестер Сити" тоже пропустил три мяча, но при этом "горожане" покинули поле побежденными – 2:3 от "Норвича". Небольшое утешение для украинского легионера "МанСити" Зинченко - портал Whoscored признал его лучшим защитником "горожан" в этом матче, выставив ему оценку 6,6.

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