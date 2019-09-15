Экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь"

Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика - на пути у него встал Худжамов

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В чемпионате Украины по футболу состоялся дебют экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса у руля "Олимпика". В первом матче под руководством испанца дончане на выезде сыграли в волевую ничью с участником Лиги Европы "Мариуполем" – 1:1.

На 42-й минуте "Мариуполь" открыл счет – Кюрюханцев обыгрался с Чурко в штрафной площади "Олимпика" и послал мяч под перекладину.

Вскоре после перерыва "Олимпик" отыгрался. На 58-й минуте Имери пробил после скидки Матара, которого летом активно сватали в "Динамо" – мяч зацепил противника и залетел в сетку ворот "Мариуполя". Так счет стал 1:1.

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А на 63-й минуте "Олимпик" получил шикарный шанс вырвать победу. Матар упал в борьбе с Быковым, заработав пенальти. Однако удар Политыло с "точки" парировал голкипер "Мариуполя" Худжамов, в свое время выступавший за "Шахтер" и "Динамо".

"Мариуполь" – "Олимпик" – 1:1

Голы: Кирюханцев (42) – Имери (58)

На 63-й минуте Политыло ("Олимпик") не реализовал пенальти (отбил вратарь)

Как мы писали ранее, скандальный Санжар добыл первую победу у руля "Карпат". Львовяне в волевом стиле обыграли на своем поле "Ворсклу" – 2:1.

Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

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