Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь"

15 сентября, 16:28

Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика - на пути у него встал Худжамов

Висенте Гомес

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

В чемпионате Украины по футболу состоялся дебют экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса у руля "Олимпика". В первом матче под руководством испанца дончане на выезде сыграли в волевую ничью с участником Лиги Европы "Мариуполем" – 1:1.

На 42-й минуте "Мариуполь" открыл счет – Кюрюханцев обыгрался с Чурко в штрафной площади "Олимпика" и послал мяч под перекладину.

Вскоре после перерыва "Олимпик" отыгрался. На 58-й минуте Имери пробил после скидки Матара, которого летом активно сватали в "Динамо" – мяч зацепил противника и залетел в сетку ворот "Мариуполя".  Так счет стал 1:1.

Реклама

Читайте также: "Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛ

А на 63-й минуте "Олимпик" получил шикарный шанс вырвать победу. Матар упал в борьбе с Быковым, заработав пенальти. Однако удар Политыло с "точки" парировал голкипер "Мариуполя" Худжамов, в свое время выступавший за "Шахтер" и "Динамо".

"Мариуполь" – "Олимпик" – 1:1
Голы: Кирюханцев (42) – Имери (58)
На 63-й минуте Политыло ("Олимпик") не реализовал пенальти (отбил вратарь)

В тренде
Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги
"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
7
КарпатыКарпатыКар
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П В Н
8
МариупольМариупольМар
6
2
2
2
7
10
-3
8
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
9
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
7
0
2
5
4
14
-10
2
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П П

Как мы писали ранее, скандальный Санжар добыл первую победу у руля "Карпат". Львовяне в волевом стиле обыграли на своем поле "Ворсклу" – 2:1.

Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины ФК Мариуполь Олимпик Донецк Висенте Гомес

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и дебют Санжара: расписание и результаты седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и дебют Санжара: расписание и результаты седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Легенда
Легенда "Шахтера" получил заманчивое предложение от президента УЕФАЧУ по футболу
Скандал в
Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое местоЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" по ошибке получило от УЕФА 380 млн евро": немецкие СМИ раскрыли детали крупного скандалаЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...