Экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь"

В чемпионате Украины по футболу состоялся дебют экс-тренера киевского "Динамо" Висенте Гомеса у руля "Олимпика". В первом матче под руководством испанца дончане на выезде сыграли в волевую ничью с участником Лиги Европы "Мариуполем" – 1:1.
На 42-й минуте "Мариуполь" открыл счет – Кюрюханцев обыгрался с Чурко в штрафной площади "Олимпика" и послал мяч под перекладину.
Вскоре после перерыва "Олимпик" отыгрался. На 58-й минуте Имери пробил после скидки Матара, которого летом активно сватали в "Динамо" – мяч зацепил противника и залетел в сетку ворот "Мариуполя". Так счет стал 1:1.
Читайте также: "Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛ
А на 63-й минуте "Олимпик" получил шикарный шанс вырвать победу. Матар упал в борьбе с Быковым, заработав пенальти. Однако удар Политыло с "точки" парировал голкипер "Мариуполя" Худжамов, в свое время выступавший за "Шахтер" и "Динамо".
"Мариуполь" – "Олимпик" – 1:1
Голы: Кирюханцев (42) – Имери (58)
На 63-й минуте Политыло ("Олимпик") не реализовал пенальти (отбил вратарь)
Как мы писали ранее, скандальный Санжар добыл первую победу у руля "Карпат". Львовяне в волевом стиле обыграли на своем поле "Ворсклу" – 2:1.
Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".
Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк