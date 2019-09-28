"Динамо" – это не ТОП-клуб": Хацкевич высказал мнение о своей бывшей команде

Александр Хацкевич / Фото: AFP

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Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своем бывшем клубе, а также рассказал, что команда киевлян не относится к категории ТОП-клубов. Кстати, белорус впервые рассказал, как распрощался с Суркисом.

"Сейчас очень большая разница между ТОП-клубами и средними, а есть еще ниже. Я не считаю, что "Динамо" – это ТОП-клуб. Это большой клуб, с большой историей. ТОП-клубы – это команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и Лигу Европы, где играют ТОП-футболисты," – отметил Хацкевич.

Обзор последней победы "Динамо" при Хацкевиче:

"Динамо" на сегодняшний момент находится на своем уровне в Европе. Я беру клубный рейтинг последних пяти лет: до этого команда с Сергеем Ребровым удачно выступала в ЛЧ, мы в последние два года тоже подняли клубный рейтинг. Мы остались на той же позиции, что и были пять лет назад. Сейчас это будет сделать тяжелее, ведь эта разница растет", – добавил тренер.

Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.

Смотрите, как "Динамо" при Михайличенко обыграло "Мальме":

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