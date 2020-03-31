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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" и "Карпаты" пойдут в суд, если чемпионат Украины завершат досрочно – журналист

31 марта, 16:23

Александр Трикиша

Игорь Цыганык - о будущем чемпионата Украины

Киевское "Динамо" и львовские "Карпаты" могут обратиться в суд, если украинская Премьер-лига примет за итоговое турнирное положение таблицу чемпионата Украины после 23-х туров. Напомним, на данный момент киевляне занимают третье место и не проходят в Лигу чемпионов, а львовяне замыкают таблицу. Завтра УЕФА созывает видеоконференцию, где обсудят будущее футбола.

Такое мнение озвучил известный украинский журналист Игорь Цыганык в эфире на канале "Вацко Live".

"Карпаты" подадут в суд, если их снимут. Они будут говорить, что у них есть теоретическая возможность остаться в УПЛ. И "Динамо" может подать в суд. Поэтому УЕФА опасается такого силового метода. Люди могут пойти в Лозанну, поэтому вполне могут быть рекомендации сыграть плей-офф из двух матчей. И сейчас УЕФА будет над этим думать.

Нынешний состав "Динамо" способен выиграть Кубок Украины и побороться за 2-е место. Мне кажется, что Михайличенко понимал, что может бороться за серебро с этим составом. Если бы он проиграл это второе место, то голова полетела бы. Я уверен, что, если чемпионат продолжится, а "Динамо" не займет второе место, то, думаю, будут репрессии.

Будущее "Карпат"? Мои источники в клубе сообщают, что Дыминский сейчас не финансирует клуб, денег нет. Задолженность по зарплате составляет три месяца", – сказал Цыганык.

Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет. Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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