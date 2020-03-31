"Динамо" и "Карпаты" пойдут в суд, если чемпионат Украины завершат досрочно – журналист

Киевское "Динамо" и львовские "Карпаты" могут обратиться в суд, если украинская Премьер-лига примет за итоговое турнирное положение таблицу чемпионата Украины после 23-х туров. Напомним, на данный момент киевляне занимают третье место и не проходят в Лигу чемпионов, а львовяне замыкают таблицу. Завтра УЕФА созывает видеоконференцию, где обсудят будущее футбола.

Такое мнение озвучил известный украинский журналист Игорь Цыганык в эфире на канале "Вацко Live".

"Карпаты" подадут в суд, если их снимут. Они будут говорить, что у них есть теоретическая возможность остаться в УПЛ. И "Динамо" может подать в суд. Поэтому УЕФА опасается такого силового метода. Люди могут пойти в Лозанну, поэтому вполне могут быть рекомендации сыграть плей-офф из двух матчей. И сейчас УЕФА будет над этим думать. Нынешний состав "Динамо" способен выиграть Кубок Украины и побороться за 2-е место. Мне кажется, что Михайличенко понимал, что может бороться за серебро с этим составом. Если бы он проиграл это второе место, то голова полетела бы. Я уверен, что, если чемпионат продолжится, а "Динамо" не займет второе место, то, думаю, будут репрессии. Будущее "Карпат"? Мои источники в клубе сообщают, что Дыминский сейчас не финансирует клуб, денег нет. Задолженность по зарплате составляет три месяца", – сказал Цыганык.

Как распределить места в украинской Премьер-лиге: известный тренер дал дельный совет. Специалист не завидует тем, кто будет решать судьбу итоговых результатов.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" в чемпионате Украины:

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