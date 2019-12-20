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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" избавится от защитника, которого усадил на лавку молодой украинец

20 декабря, 15:49

Сидклей вскоре покинет команду

Сидклей

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хавбек "Динамо" Сидклей может перейти в "Коринтианс" в январе.

Читайте также: динамовец, которого задвинул в запас Миколенко, оказался ненужным португальскому гранду

Бразильский клуб все еще предлагает арендовать 26-летнего футболиста на год с небольшой компенсацией, "Динамо" требует больше.

Сидклей в Киеве так и не заиграл

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Киевляне примут решение по нему после первого января, когда в Европе откроется трансферное окно. Переход уже утвердил новый тренер "Коринтианс".

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Сидклей в текущем сезоне ни разу не сыграл за киевский клуб. Всего на его счету один гол и два ассиста в 23 матчах за "Динамо".

Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" избавится не только от последнего бразильца, но и от вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – помимо Сидклея, в их число попал и хорват Йосип Пиварич. Причина – позиция левого защитника, на которую они претендуют, наглухо закрыта Виталием Миколенко.

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Мальме" в Лиге Европы:

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чемпионат Украины Динамо Киев Сидклей

Источник: Globo

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