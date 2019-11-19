Динамовец, которого задвинул в запас Миколенко, оказался ненужным португальскому гранду

В лиссабонской "Бенфике" не намерены подписывать последнего бразильца в составе киевского "Динамо"

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Гранд португальского футбола – "Бенфика" – опроверг информацию об интересе к защитнику киевского "Динамо" Сидклею. Как сообщает издание Notícias ao Minuto, у лиссабонского клуба "нет ни малейшей заинтересованности в его подписании". Ранее сообщалось, что агент Сидклея отправился на встречу с боссами "Бенфики".

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний бразилец не сыграл за киевский клуб ни разу. Всего за время выступлений за "бело-синих" на его счету 1 гол и 2 ассиста в 23 матчах. При этом Тransfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста, связанного контрактом с "Динамо" до лета 2023 года, в 4,5 миллиона евро.

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

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Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" избавится не только от последнего бразильца, но и от вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – помимо Сидклея, в их число попал и хорват Йосип Пиварич. Причина – позиция левого защитника, на которую они претендуют, наглухо закрыта Виталием Миколенко.

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