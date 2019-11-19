Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Динамовец, которого задвинул в запас Миколенко, оказался ненужным португальскому гранду

19 ноября, 18:34

В лиссабонской "Бенфике" не намерены подписывать последнего бразильца в составе киевского "Динамо"

Сидклей

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Гранд португальского футбола – "Бенфика" – опроверг информацию об интересе к защитнику киевского "Динамо" Сидклею. Как сообщает издание Notícias ao Minuto, у лиссабонского клуба "нет ни малейшей заинтересованности в его подписании". Ранее сообщалось, что агент Сидклея отправился на встречу с боссами "Бенфики".

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний бразилец не сыграл за киевский клуб ни разу. Всего за время выступлений за "бело-синих" на его счету 1 гол и 2 ассиста в 23 матчах. При этом Тransfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста, связанного контрактом с "Динамо" до лета 2023 года, в 4,5 миллиона евро.

Сидклей в Киеве так и не заиграл

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Читайте также: Премьер-лига перенесла матч за "серебро" чемпионата Украины "Динамо" – "Заря"

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

Кстати, ранее мы писали, что "Динамо" избавится не только от последнего бразильца, но и от вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – помимо Сидклея, в их число попал и хорват Йосип Пиварич. Причина – позиция левого защитника, на которую они претендуют, наглухо закрыта Виталием Миколенко.

Смотрите, как "Динамо" в последнем туре УПЛ проиграло "Шахтеру"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Бенфика Сидклей

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"ЧУ по футболу
Болельщики
Болельщики "Динамо" сорвали матч против "Шахтера" расистскими выкрикамиЧУ по футболу
130 млн евро на поле в матче
130 млн евро на поле в матче "Шахтер" – "Динамо": основа "горняков" вдвое дороже состава киевлянЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...