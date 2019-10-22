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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Киевское "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира: названы причины

22 октября, 21:34

В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами

Сидклей в Киеве так и не заиграл

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Киевское "Динамо" намерено уже в ближайшее трансферное окно, зимой, избавиться от последнего бразильца в своем составе – бразильского защитника Сидклея и вице-чемпиона мира-2018 – хорвата Йосипа Пиварича. Об этом сообщил в эфире своей передачи в YouTube известный журналист Игорь Цыгынык.

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"Судя по всему, перспектив у Пиварича и Сидклея в "Динамо" не очень много. Потому что Алексей Михайличенко рассчитывает на совершенно других футболистов. К тому же позиция левого защитника закрыта наглухо Виталием Миколенко. Еще Артем Шабанов может сыграть слева. Поэтому пока, я думаю, ни у Сидклея, ни Пиварича шансов особых нет. И если будет возможность, думаю, зимой будут пытаться найти, куда их продать или отдать в аренду"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
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Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДинамоДинамоДин
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23
Забитые 23
Пропущеные 7
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Пропущеные 21
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Результаты последних матчей: П П В Н В
7
МариупольМариупольМар
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Забитые 9
Пропущеные 16
Разница -7
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Днепр-1Днепр-1Дне
11
3
2
6
10
14
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Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
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КарпатыКарпатыКар
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ВорсклаВорсклаВор
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Ранее мы писали, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян. Роман Яремчук, выступающий сейчас за бельгийский "Гент", может серьезно обогатить свой бывший клуб. Вице-чемпионы Украины получат 30 процентов от будущей перепродажи нападающего.

Смотрите, как "Динамо" громило в чемпионате "Колос" и "Ворсклу"

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чемпионат Украины Динамо Киев Йосип Пиварич Сидклей

Источник: Циганик Live

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