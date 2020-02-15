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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" Киев – "Динамо" Тбилиси: прямая видеотрансляция товарищеского матча

15 февраля, 15:19

Онлайн трансляция заключительного матча киевлян на сборах в Турции

В субботу, 15 февраля, киевское "Динамо" проведет последний контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Алексея Михайличенко станет "Динамо" из Тбилиси. Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна прямая видеотрансляция онлайн.

Стартовый состав "Динамо": Бущан – Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Буяльский, Вербич – Русин.

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Добавим, что накануне этой встречи в общую группу "Динамо" вернулись Виктор Цыганков и Виталий Буяльский – лидеры команды тренировались вместе с другими игроками. Добавим, что Цыганков не провел на зимних сборах ни одного матча.

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Во время второго этапа подготовки ко второй части сезона киевляне в Турции одержали три победы с общим счетом 12:1, затем разошлись миром с БАТЭ и уступили "Тоболу" (2:4), хотя по ходу встречи вели в два мяча.

22 февраля "Динамо" проведет первый официальный матч – в чемпионате Украины динамовцы сыграют против полтавской "Ворсклы". Кстати, матч "Динамо" – "Ворскла" пройдет без зрителей – киевляне проиграли апелляцию по делу о расистских выкриках болельщиков киевлян на матче с "Шахтером".

Смотрите, как "Динамо" играло в этом сезоне в Лиге Европы

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товарищеский матч Динамо Киев Динамо Тбилиси

Источник: Сегодня|Спорт

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