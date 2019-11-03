"Динамо" – "Львов": видеотрансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 13-го тура чемпионата Украины: "Динамо" примет "Львов". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на канале "2+2" и в интернете, также встречу можно будет пересмотреть в записи на сайте Youtube.

В первом круге текущего чемпионата "Динамо" на выезде разгромило "Львов" со счетом 3:0. Это была последняя победа Александра Хацкевича у руля киевлян. Затем его команда уступила "Брюгге" в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов и "Шахтеру" – в чемпионате, после чего белорусский тренер был отправлен в отставку.

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Посреди недели "Динамо" провело изнурительный матч в 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера" (2:1), одержав победу только в дополнительное время. Победа над принципиальным соперником подняла настроение киевлянам после невыразительной ничьей в матче с "Карпатами" (1:1) в прошлом туре, поэтому на матч со "Львовом" подопечные Алексея Михайличенко выйдут в приподнятом настроении.

Правда, динамовцам нужно не забывать, что уже в четверг их ждет ответственный матч Лиги Европы против "Копенгагена" на выезде. Возможно, в этом поединке будет разыграна судьба первого места в группе, хотя нельзя сбрасывать со счетов "Мальме", который отстает всего на один балл и играет с главным аутсайдером турнира "Лугано". Тем самым, кого динамовцы не смогли одолеть.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Копенгаген":

"Львов" полностью провалил первую половину сезона и наряду с "Ворсклой" является главным претендентом на вылет из Премьер-лиги. В предыдущий раз львовяне побеждали в чемпионате еще в конце августа, когда одолели "Днепр-1" (3:2). А посреди недели они проиграли еще и в Кубке Украины перволиговому "Минаю" (0:2).

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.15, на ничью – 6.50, на победу "Львова" – 13.50.

Кстати, названо имя бразильца из "Шахтера", который точно не сыграет в следующем дерби с "Динамо" Киев. Стало известно о решениях контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Среди прочих они затрагивают одного из основных игроков "Шахтера".

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