"Динамо" объявило состав на второй тренировочный сбор в Турции

В воскресенье, 2 февраля, киевское "Динамо" вернется в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона. На этот сбор в составе первой команды отправятся следующие исполнители:
Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко
Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.
Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.
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Также вместе с командой на сбор полетит защитник Никита Бурда, который продолжает восстанавливаться после травмы. Никита будет заниматься отдельно вместе с тренером-реабилитологом.
Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:
- 5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Любляна, Словения)
- 6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)
- 9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
- 11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
- 12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
- 15 февраля. "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.
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