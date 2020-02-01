"Динамо" объявило состав на второй тренировочный сбор в Турции

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье, 2 февраля, киевское "Динамо" вернется в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона. На этот сбор в составе первой команды отправятся следующие исполнители:

Вратари: Георгий Бущан, Владислав Кучерук, Денис Бойко

Защитники: Денис Попов, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Йосип Пиварич, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Александр Сирота.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд.

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Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин.

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Также вместе с командой на сбор полетит защитник Никита Бурда, который продолжает восстанавливаться после травмы. Никита будет заниматься отдельно вместе с тренером-реабилитологом.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. На этот период динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Любляна, Словения)

6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия)

9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)

12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

15 февраля. "Динамо" – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.

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