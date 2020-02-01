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Стало известно, сколько "Динамо" заработало на продаже финалиста Кубка Америки

1 февраля, 10:46

За два года в "Динамо" Самбрано ни разу не сыграл за первую команду

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" продало Карлоса Самбрано в "Бока Хуниорс". По информации fcdynamonation.com, трансфер перуанского защитника обошелся аргентинскому клубу в 1 миллион евро. При этом "Бока Хуниорс" единственный клуб, кто согласился выплатить компенсацию, в то время как остальные претенденты на Самбрано хотели заполучить его бесплатно.

Напомним, что Карлос Самбрано присоединился к "Динамо" в январе 2018 года, однако за первую команду не играл. За молодежный состав защитник провел 7 матчей и отметился одним забитым мячом. В сезоне 2018/19 перуанец выступал на правах аренды за швейцарский "Базель".

Прошлым летом в составе сборной Перу Самбрано дошел до финала Кубка Америки, где его команда уступила Бразилии (1:3). Тем не менее, даже статус финалиста главного турнира Южной Америки не заставил тренеров "Динамо" обратить внимание на Самбрано.

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Напомним, что вчера "Динамо" избавилось от скандального форварда Жерсона Родригеса. Игрок сборной Люксембурга, который приезжал на тренировки с перегаром, ближайшие полгода проведет в аренде в турецком "Анкарагюджу".

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Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.

Смотрите, как "Динамо" играло в чемпионате Украины с "Шахтером"

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Динамо Киев чемпионат Аргентины Бока Хуниорс Карлос Самбрано

Источник: Сегодня|Спорт

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