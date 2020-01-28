"Динамо" обыграло "Кайрат" в контрольном спарринге: новичок отличился дублем

После этого поединка киевляне отправятся домой

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" провело заключительный товарищеский матч на турецком сборе против "Кайрата". Команда Алексея Михайличенко уверенно обыграла соперника со счетом 2:0. На нашем сайте была доступна видеотрансляция матча "Динамо" – "Кайрат".

Дубль в этом поединке оформил новичок команды – Ибрагим Каргбо.

"Динамо" – "Кайрат" – 2:0

Гол: Каргбо (53, 74)

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"Динамо": Бойко (Бущан, 46) – Миколенко (Пиварич, 46), Сирота (Кадар, 46), Попов (Вивчаренко, 46), Кендзера (Караваев, 46) – Сидорчук (Буяльский, 46), Шепелев (Кадири, 46) – Де Пена (Забарный, 46), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Дуэлунд (Андриевский, 46) – Соль (Каргбо, 46).

"Кайрат": Покатилов – Суюмбаев, Дугалич, Алип, Миканович – Астанов, Абикен, Адахаджиев – Тунгишбаев, Эсеола, Вжешинский.

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Напомним, сразу после сегодняшнего матча "Динамо" отправляется в Киев. В столице Украины у футболистов будет четырехдневный отдых, после чего команда вернется в Турцию на второй тренировочный сбор.

Ранее мы рассказывали, что ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо". Дубль Йосипа Пиварича и гол Миккеля Дуэлунда принесли победу коллективу Алексея Михайличенко.

Смотрите, как киевское "Динамо" уступало шведскому "Мальме" в Лиге Европы (3:4)

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