"Динамо" – "Кайрат": видеотрансляция последнего спарринга киевлян в Турции

Во вторник, 28 января, киевское "Динамо" проведет заключительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции. Шестым соперником киевлян на сборе в Белеке станет серебряный призер чемпионата Казахстана – "Кайрат" из Алматы.

Матч состоится на поле Gloria Sports Arena Belek и начнется в 11:00 по киевскому времени.

Читайте также: ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо" – украинский клуб разгромил чемпиона Беларуси

Реклама

Расписание спаррингов "Динамо" в Турции:

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония) – 4:0

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия) – 0:1

27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь) – 3:0

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Ранее мы писали, что экс-игрок киевлян предлагает Михайличенко двух тинейджеров. Бывший защитник "бело-синих" Горан Попов теперь выходит на "Динамо" уже в качестве агента.

Также добавим, что датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки. На полузащитнике киевлян Дуэлунде по окончании заезда просто не было лица.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама