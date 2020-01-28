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"Динамо" – "Кайрат": видеотрансляция последнего спарринга киевлян в Турции

28 января, 08:47

Прямая трансляция матча киевлян с серебряным призером чемпионата Казахстана

Во вторник, 28 января, киевское "Динамо" проведет заключительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Турции. Шестым соперником киевлян на сборе в Белеке станет серебряный призер чемпионата Казахстана – "Кайрат" из Алматы.

Матч состоится на поле Gloria Sports Arena Belek и начнется в 11:00 по киевскому времени.

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Расписание спаррингов "Динамо" в Турции:

  • 19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1
  • 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1
  • 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония) – 4:0
  • 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия) – 0:1
  • 27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь) – 3:0
  • 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Ранее мы писали, что экс-игрок киевлян предлагает Михайличенко двух тинейджеров. Бывший защитник "бело-синих" Горан Попов теперь выходит на "Динамо" уже в качестве агента.

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Также добавим, что датскому легионеру "Динамо" устроили улетные американские горки. На полузащитнике киевлян Дуэлунде по окончании заезда просто не было лица.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

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чемпионат Украины Динамо Киев Кайрат

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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