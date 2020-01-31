"Динамо" официально избавилось от форварда: игрок уехал в Турцию

Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Турецкий клуб "Анкарагюджу" официально подтвердил подписание форварда "Динамо" Жерсона Родригеса. В своем Twitter клуб выложил фотографию новичков, в том числе Родригеша. Об условиях сделки информации пока нет, но ранее сообщалось, что игрок перейдет в новую команду на правах аренды.

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Напомним, Жерсон Родригес в текущем сезоне сыграл за "Динамо" в 12-ти матчах и забил два мяча. "Бело-синие" провели сбор в Турции без бельгийского форварда, который был выведен из состава первой команды.

Ранее стал известен полный список всех соперников "Динамо" на втором сборе в Турции. В Белеке киевляне проведут шесть товарищеских матчей.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" объявил список спарринг-партнеров на втором сборе в Турции. Донецкий Шахтер второго числа начнет второй этап подготовки к весенней части сезона чемпионата Украины и поединкам плей-офф Лиги Европы.

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