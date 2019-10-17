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"Динамо" осталось без основного вратаря до конца года

17 октября, 21:23

Во время паузы на матчи сборных Бойко перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи

Денис Бойко

Денис Бойко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко перенес операцию на спине и не вернется на поле в текущем году. Об этом рассказал старший врач киевлян Леонид Миронов. Напомним. Бойко травмировался перед началом матча с "Лугано" в Лиге Европы. Ранее сообщалось, что Бойко пропустит 10 дней.

"На протяжении длительного времени Денис Бойко обращался к нам с определенными жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. Детальное обследование показало наличие грыжи в позвоночнике. После всех процедур Денис в сопровождении врача "Динамо" отправился в Мюнхен.

После нескольких обследований было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи. Подобная патология развивается годами, иногда десятилетиями. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков.

Операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно. На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель", – сказал Миронов.

Ранее мы писали, что "Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроков. Киевляне сразятся с бронзовым призером прошлого чемпионата "Александрией".

Смотрите, как "Динамо" громило "Колос" в чемпионате Украины:

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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