"Динамо" осталось без основного вратаря до конца года

Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко перенес операцию на спине и не вернется на поле в текущем году. Об этом рассказал старший врач киевлян Леонид Миронов. Напомним. Бойко травмировался перед началом матча с "Лугано" в Лиге Европы. Ранее сообщалось, что Бойко пропустит 10 дней.

"На протяжении длительного времени Денис Бойко обращался к нам с определенными жалобами на болевые ощущения в области позвоночника. Детальное обследование показало наличие грыжи в позвоночнике. После всех процедур Денис в сопровождении врача "Динамо" отправился в Мюнхен.

После нескольких обследований было принято решение о немедленном оперативном вмешательстве по удалению межпозвоночной грыжи. Подобная патология развивается годами, иногда десятилетиями. Учитывая специфику работы вратарей, которые делают до тысячи прыжков и падений за одну тренировку, это все приводит к хроническим изменениям межпозвоночных дисков.

Операция состоялась 11 октября и прошла очень успешно. На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель", – сказал Миронов.