"Динамо" потеряло защитника на полгода, а вратаря на 10 дней

Бурда и Бойко не смогут помочь команде в ближайших поединках

Никита Бурда / Фото: Getty Images

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Главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов команды – Никиты Бурды и Дениса Бойко. Ранее мы писали, что известный агент назвал игру динамовцев "г**ном в проруби".

"У Никиты Бурды травмирован коленный сустав, во время артроскопического обследования было обнаружено повреждение только передней крестообразной связки. Приблизительный срок восстановления – 5-6 месяцев", – отметил врач.

"Денис Бойко на предыгровой разминке перед матчем с "Лугано" в Санкт-Галене подвернул голеностоп. МРТ показала, что у него есть перерастяжение связок наружной группы голеностопного сустава. Будем надеяться, что его лечение и реабилитация не займут большой срок – в среднем, 7-10 дней", – добавил Леонид Миронов.

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Как мы писали ранее, одолев "Мариуполь", "Динамо" Алексея Михайличенко повторило серию Александра Хацкевича. До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством белорусского коуча.

Смотрите, как "Динамо" сыграло вничью с "Лугано":

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