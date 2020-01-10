"Динамо" первым среди украинских клубов вышло из отпуска

Сегодня и завтра киевляне проходят медобследование, а 15 января отправятся в Турцию

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятницу, 10 января, киевское "Динамо" вышло из отпуска. Традиционно, в первые дни после отпуска команда проводит углубленное медосбледование в столичной клинике. Футболисты были поделены на две групп: одни проверятся у медиков сегодня, другие – на следующий день.

10 января запланировано врачебное обследование для Александра Андриевского, Дениса Бойко, Виталия Буяльского, Александра Караваева, Виталия Миколенко, Руслана Нещерета, Дениса Попова, Сергея Сидорчука, Артема Шабанова, Владимира Шепелева, Георгия Цитаишвили, Никиты Бурды и Николая Шапаренко.

Добавим, что 10 января должен пройти медобследование новичок команды Бенито, после чего стороны подпишут контракт на три с половиной года.

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Фото: ФК "Динамо"

11 января в руки врачей попадут Георгий Бущан, Томаш Кендзера, Беньямин Вербич, Тамаш Кадар, Миккель Дуэлунд, Виктор Цыганков, Мохамед Кадири, Карлос де Пена, Фран Соль, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо, Александр Сирота.

15 января динамовцы отправятся на первый сбор в турецкий Белек, где у них запланированы четыре контрольных матча и участие в мини-турнире.

19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша)

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан)

23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Напомним, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы из одной из самых легких групп. Соперниками киевлян были "Лугано", "Мальме" и "Копенгаген". В последнем туре команда Михайличенко сыграла вничью с швейцарцами:

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