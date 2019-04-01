Хацкевичу не подошел: "Динамо" вернуло Че Че в Бразилию
Бразилец в Украине отыграл всего 16 матчей
Киевское "Динамо" и бразильский "Сан-Паулу" согласовали условия трансфера 26-летнего полузащитника Данило дас Невеса Пиньейро, более известного как Че Че. Футболист уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с "Сан-Паулу".
Напомним, в "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате Украины, 1 в Кубке, 1 в Суперкубке страны, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы). После зимней паузы футболист полностью выпал из обоймы Александра Хацкевича и поддерживал форму с дублирующим составом.
Ранее сообщалось, что за переход Че Че "Сан-Паулу" заплатит "Динамо" 5 миллионов евро, хотя позднее появилась информация, что сделка может обойтись бразильцам и дешевле.
Ранее мы писали, что болельщики "Динамо" требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца. Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен".
Вчера сообщалось, что "Динамо" покидает еще один бразилец: Витор Буэно уже отправился на родину. За полгода в "Динамо" Буэно отыграл всего 82 минуты.
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