"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из Бани

В воскресенье, 9 февраля, киевское "Динамо" провело очередной контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян был клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины, который в текущем национальном первенстве идет на третьем месте. Киевляне разгромили "Борац" из города Баня-Лука со счетом 4:1, продолжив серию убедительных викторий в зимних спаррингах.
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Смотрите видео матча "Динамо" – "Борац" (4:1)
"Динамо" – "Борац" – 4:1
Голы: Миколенко (43), Кадири (54), Соль (56), де Пена (66) – Враньеш (70 пен)
"Динамо" (стартовый состав): Бойко – Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Вербич – Русин
"Динамо" (второй тайм): Бойко – Караваев, Сирота, Романчук, Пиварич – Андриевский, Кадири, Шапаренко (Мащенко, 57), Дуэлунд (Сухоручко, 57), де Пена – Соль.
Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:
- 5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Словения) – 5:0
- 6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия) – 3:0
- 9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) – 4:1
- 11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)
- 12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)
- 15 февраля. "Динамо" К – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Как мы писали ранее, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник киевлян Тамаш Кадар сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.
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