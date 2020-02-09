"Динамо" продолжает всех громить – на сей раз досталось команде из Бани

На сборе в Турции команда Алексея Михайличенко со счетом 4:1 обыграла боснийский "Борац"

Шабанов и Миколенко празднуют победу / Фото: Facebook

В воскресенье, 9 февраля, киевское "Динамо" провело очередной контрольный матч на втором тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян был клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины, который в текущем национальном первенстве идет на третьем месте. Киевляне разгромили "Борац" из города Баня-Лука со счетом 4:1, продолжив серию убедительных викторий в зимних спаррингах.

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Смотрите видео матча "Динамо" – "Борац" (4:1)

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"Динамо" – "Борац" – 4:1

Голы: Миколенко (43), Кадири (54), Соль (56), де Пена (66) – Враньеш (70 пен)

"Динамо" (стартовый состав): Бойко – Кендзера, Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Вербич – Русин

"Динамо" (второй тайм): Бойко – Караваев, Сирота, Романчук, Пиварич – Андриевский, Кадири, Шапаренко (Мащенко, 57), Дуэлунд (Сухоручко, 57), де Пена – Соль.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора динамовцы запланировали проведение шести контрольных матчей:

5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Словения) – 5:0

6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия) – 3:0

9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) – 4:1

11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь)

12 февраля. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан)

15 февраля. "Динамо" К – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Как мы писали ранее, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник киевлян Тамаш Кадар сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

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