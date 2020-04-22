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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Нужно полтора месяца": Премьер-лига назвала сроки завершения сезона в Украине

22 апреля, 22:16

Александр Трикиша

После возобновления чемпионата команды будут играть по три матча в неделю

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в интервью "Футбол NEWS" рассказал, что для завершения сезона в Украине нужно как минимум полтора месяца. В чемпионате осталось провести еще девять туров, а в Кубке Украины предстоит сыграть полуфинал и финал. Напомним, что жеребьевка полуфиналов Кубка Украины отправила "Динамо" на Закарпатье.

У нас уже есть готовый календарь, каким образом мы будем проводить наш чемпионат после его возобновления. Как мы уже официально информировали наши клубы, у всех участников УПЛ будет как минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата. Все верим и надеемся, что это будет как можно скорее.

По меньшей мере нам нужно полтора месяца на проведение оставшихся туров. С учетом Кубка Украины. Есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда". Пока таких спаренных туров три", – рассказа Дикий.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

А вот тренер претендента на Лигу чемпионов дал свой совет – по его мнению, можно доиграть чемпионат Украины и за 10 дней. Александр Рябоконь смотрит по несколько матчей в день и не дает заданий игрокам.

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Смотрите, как лидер Премьер-лиги "Шахтер" играл перед остановкой чемпионата:

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карантин чемпионат Украины Евгений Дикий

Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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