"Нужно полтора месяца": Премьер-лига назвала сроки завершения сезона в Украине

После возобновления чемпионата команды будут играть по три матча в неделю

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в интервью "Футбол NEWS" рассказал, что для завершения сезона в Украине нужно как минимум полтора месяца. В чемпионате осталось провести еще девять туров, а в Кубке Украины предстоит сыграть полуфинал и финал. Напомним, что жеребьевка полуфиналов Кубка Украины отправила "Динамо" на Закарпатье.

У нас уже есть готовый календарь, каким образом мы будем проводить наш чемпионат после его возобновления. Как мы уже официально информировали наши клубы, у всех участников УПЛ будет как минимум две недели на подготовку к первому матчу возобновленного чемпионата. Все верим и надеемся, что это будет как можно скорее.

По меньшей мере нам нужно полтора месяца на проведение оставшихся туров. С учетом Кубка Украины. Есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме "среда-выходные-среда". Пока таких спаренных туров три", – рассказа Дикий.

А вот тренер претендента на Лигу чемпионов дал свой совет – по его мнению, можно доиграть чемпионат Украины и за 10 дней. Александр Рябоконь смотрит по несколько матчей в день и не дает заданий игрокам.

Реклама

Смотрите, как лидер Премьер-лиги "Шахтер" играл перед остановкой чемпионата:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама