"Динамо" так не может: смотрите, как "Александрия" громила "Ворсклу" в чемпионате Украины

В 17-м туре чемпионата Украины "Александрия" разгромила полтавскую "Ворсклу" и продолжила погоню за "Десной" и "Зарей" в турнирной таблице. Победу команде Владимира Шарана принесли мяч Запорожана с пенальти и дубль Ковальца.

"Александрия" одержала шестую подряд победу на своем стадионе, а всего семь раз побеждала на родной арене при двух поражения, но последнее было еще в августе. В текущем сезоне только "Шахтер" имеет лучшую статистику в домашних стенах. У "Динамо", к примеру, дома всего четыре победы при двух ничьих и поражениях.

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"Александрия" – "Ворскла" – 3:0

Голы: Запорожан (59, пен), Ковалец (75, 85)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Третьяков, Лучкевич, Банада (Ковалец, 27; Жоау Тейшейра, 87), Запорожан, Гречишкин (Грицук, 90), Безбородько.

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Сапай, Пердута, Артур (Кане, 70), Скляр (Кравченко, 77), Луизао (Очигава, 86), Ндиайе, Ребенок, Васин, Коломоец.

Предупреждения: Пашаев (17), Васин (48), Лучкевич (54), Коломоец (62), Артур (67), Ндиайе (83), Очигава (89).

Напомним, что 17-й тур начался вчера матчем между "Шахтером" и "Олимпиком". "Горняки" открыли счет уже в дебюте встречи, а во втором тайме додавили соперника – 3:0. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" 3:0 есть на нашем сайте.

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