Крутое пике "Ворсклы" продолжается: полтавчане разгромлены "Александрией"

Все три гола в матче были забиты после перерыва

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Александрия" разгромила "Ворсклу" в матче 17-го тура чемпионата Украины. Хозяева поля считались фаворитами матча еще до его начала, но открыть счет смогли только после перерыва, да и то с пенальти. Первый гол взбодрил команду Владимира Шарана и в оставшееся время они еще дважды расписались в воротах гостей – дублем отметился Кирилл Ковалец.

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Полтавчане остались на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Пока даже смена тренера Виталия Косовского на Юрия Максимова не идет команде на пользу. А "Александрия" подтянулась в таблице к "Десне" и "Заре", но у них еще свои матчи 17-го тура в запасе.

"Александрия" – "Ворскла" – 3:0

Голы: Запорожан (59, пен), Ковалец (75, 85)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Третьяков, Лучкевич, Банада (Ковалец, 27; Жоау Тейшейра, 87), Запорожан, Гречишкин (Грицук, 90), Безбородько.

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Сапай, Пердута, Артур (Кане, 70), Скляр (Кравченко, 77), Луизао (Очигава, 86), Ндиайе, Ребенок, Васин, Коломоец.

Предупреждения: Пашаев (17), Васин (48), Лучкевич (54), Коломоец (62), Артур (67), Ндиайе (83), Очигава (89).

Напомним, что 17-й тур начался вчера матчем между "Шахтером" и "Олимпиком". "Горняки" открыли счет уже в дебюте встречи, а во втором тайме додавили соперника – 3:0. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" 3:0 есть на нашем сайте.

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