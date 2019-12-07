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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Крутое пике "Ворсклы" продолжается: полтавчане разгромлены "Александрией"

7 декабря, 16:19

Все три гола в матче были забиты после перерыва

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

"Александрия" разгромила "Ворсклу" в матче 17-го тура чемпионата Украины. Хозяева поля считались фаворитами матча еще до его начала, но открыть счет смогли только после перерыва, да и то с пенальти. Первый гол взбодрил команду Владимира Шарана и в оставшееся время они еще дважды расписались в воротах гостей – дублем отметился Кирилл Ковалец.

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Полтавчане остались на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Пока даже смена тренера Виталия Косовского на Юрия Максимова не идет команде на пользу. А "Александрия" подтянулась в таблице к "Десне" и "Заре", но у них еще свои матчи 17-го тура в запасе.

"Александрия" – "Ворскла" – 3:0
Голы: Запорожан (59, пен), Ковалец (75, 85)

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"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Мирошниченко, Дубра, Третьяков, Лучкевич, Банада (Ковалец, 27; Жоау Тейшейра, 87), Запорожан, Гречишкин (Грицук, 90), Безбородько.

"Ворскла": Ризнык, Чеснаков, Сапай, Пердута, Артур (Кане, 70), Скляр (Кравченко, 77), Луизао (Очигава, 86), Ндиайе, Ребенок, Васин, Коломоец.

Предупреждения: Пашаев (17), Васин (48), Лучкевич (54), Коломоец (62), Артур (67), Ндиайе (83), Очигава (89).

Напомним, что 17-й тур начался вчера матчем между "Шахтером" и "Олимпиком". "Горняки" открыли счет уже в дебюте встречи, а во втором тайме додавили соперника – 3:0. Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Олимпик" 3:0 есть на нашем сайте.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
9
КолосКолосКол
16
5
2
9
12
28
-16
17
Забитые 12
Пропущеные 28
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

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чемпионат Украины Ворскла Полтава ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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