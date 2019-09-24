"Динамо" теряет защитника сборной Украины: операция планируется в Испании

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный врач киевского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья Никиты Бурды. Напомним, защитник получил травму в матче 8-го тура чемпионата Украины с "Ворсклой" (5:0) в Полтаве. Ранее в сети появилась информация, что Бурда вернется на поле не раньше следующей весны, но в столичном клубе и сами пока не знают сроков восстановления.

"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава. Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", – рассказал врач.

Как мы писали ранее, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

Также Миронов рассказал о состоянии других игроков столичного клуба. По его словам, в ближайшем матче против "Мариуполя" 25 сентября в перенесенном поединке 4-го тура Премьер-лиги не примет участие Виталий Миколенко, а Мохаммед Кадили вернется в строй не ранее, чем через две недели.

"Остальные ребята практически все здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение – не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть. Все в строю кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация", – добавил специалист.

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