Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Динамо" теряет защитника сборной Украины: операция планируется в Испании

24 сентября, 17:17

Украинский защитник травмировал колено и выбыл на длительный срок

Никита Бурда

Никита Бурда / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Главный врач киевского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья Никиты Бурды. Напомним, защитник получил травму в матче 8-го тура чемпионата Украины с "Ворсклой" (5:0) в Полтаве. Ранее в сети появилась информация, что Бурда вернется на поле не раньше следующей весны, но в столичном клубе и сами пока не знают сроков восстановления.

"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему требуется диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава. Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", – рассказал врач.

Как мы писали ранее, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

Также Миронов рассказал о состоянии других игроков столичного клуба. По его словам, в ближайшем матче против "Мариуполя" 25 сентября в перенесенном поединке 4-го тура Премьер-лиги не примет участие Виталий Миколенко, а Мохаммед Кадили вернется в строй не ранее, чем через две недели.

"Остальные ребята практически все здоровы. Есть мелкие ушибы, на которые даже не стоит обращать внимание. Единственное исключение – не поедет на матч в Мариуполь Виталий Миколенко, ему дадут отдохнуть.

Все в строю кроме Кадири, у которого, напомню, мышечная травма. Еще две недели он будет лечится, после чего начнется физическая реабилитация", – добавил специалист.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
АлександрияАлександрияАле
8
4
1
3
10
11
-1
13
Забитые 10
Пропущеные 11
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
5
ДинамоДинамоДин
7
3
2
2
15
7
8
11
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В П Н Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
8
3
2
3
7
10
-3
11
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П П Н
8
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев Никита Бурда

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
Михайличенко против Косовского и тест
Михайличенко против Косовского и тест "Шахтера" на Гагарина: видео всех матчей 8-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020
Они будут драться с Роналду: Шева объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020Футбол
"Динамо" бьет "Ворсклу" 5:0: видео голов и обзор матча Премьер-лиги в ПолтавеЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...