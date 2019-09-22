Конец кризиса "Динамо": как киевляне в ритме "Чайфа" разгромили "Ворсклу" в Полтаве

Де Пена отметился дублем / Фото: Dynamo.kiev.ua

Вслед за победой в Лиге Европы над "Мальме", Алексей Михайличенко отпраздновал викторию у руля "Динамо" и в чемпионате Украины. В воскресенье, 22 сентября, киевляне на выезде учинили разгром полтавской "Ворскле", возглавляемой экс-динамовцем Виталием Косовским, забив в ее ворота пять безответных мячей – 5:0 в пользу "бело-синих"!

"Динамо" бьет "Ворсклу" 5:0: видео голов и обзор матча Премьер-лиги в Полтаве

Таким образом, перепевая хит "Чайфа" про Аргентину и Ямайку, болельщики столичной команды могут затянуть свой мотив: "Ди-на-мо" Киев – "Ворскла" – пять ноль! Да уж, давненько на улице поклонников "бело-синих" не было такого праздника.

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"Ворскла" – "Динамо" – 0:5

Голы: Цыганков (9), Шабанов (35), Де Пена (37, 83), Беседин (46)

Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) – Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане – Скляр, Габелок – Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур – Васин (Хебай, 71)

Динамо: Бущан – Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) – Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена – Беседин

Предупреждения: Луизао, Скляр – Беседин, Миколенко, Гармаш

Отметим, что с открывшем счет в матче Цыганковым игроки "Ворсклы" не церемонились, действуя довольно грубо. В итоге это привело к потасовке Виктора с игроком полтавчан Баенко, однако до драки дело не дошло.

Фото – Александр Попов, Facebook

Только уж не слишком ли поздно воспрянуло "Динамо"? Несмотря на разгром полтавчан, после восьми туров киевляне отстают от лидирующего "Шахтера" на 13 очков. То, что у команды Михайличенко при этом имеется одна игра в запасе, кардинально ситуацию не меняет.

Напомним, что ранее Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Также мы сообщали, что "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан "горняков" Тайсон отметился уже шестым ассистом в нынешнем чемпионате.

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