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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Конец кризиса "Динамо": как киевляне в ритме "Чайфа" разгромили "Ворсклу" в Полтаве

22 сентября, 19:35

Михайличенко добыл вторую кряду победу у руля "бело-синих", уничтожив команду экс-звезды "Динамо"

Де Пена отметился дублем

Де Пена отметился дублем / Фото: Dynamo.kiev.ua

Вслед за победой в Лиге Европы над "Мальме", Алексей Михайличенко отпраздновал викторию у руля "Динамо" и в чемпионате Украины. В воскресенье, 22 сентября, киевляне на выезде учинили разгром полтавской "Ворскле", возглавляемой экс-динамовцем Виталием Косовским, забив в ее ворота пять безответных мячей – 5:0 в пользу "бело-синих"!

"Динамо" бьет "Ворсклу" 5:0: видео голов и обзор матча Премьер-лиги в Полтаве

Таким образом, перепевая хит "Чайфа" про Аргентину и Ямайку, болельщики столичной команды могут затянуть свой мотив: "Ди-на-мо" Киев – "Ворскла" – пять ноль! Да уж, давненько на улице поклонников "бело-синих" не было такого праздника.

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"Ворскла" – "Динамо" – 0:5
Голы: Цыганков (9), Шабанов (35), Де Пена (37, 83), Беседин (46)
Ворскла: Каневцев (Ткаченко, 28) – Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане – Скляр, Габелок – Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур – Васин (Хебай, 71)
Динамо: Бущан – Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38) – Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена – Беседин
Предупреждения: Луизао, Скляр – Беседин, Миколенко, Гармаш

Отметим, что с открывшем счет в матче Цыганковым игроки "Ворсклы" не церемонились, действуя довольно грубо. В итоге это привело к потасовке Виктора с игроком полтавчан Баенко, однако до драки дело не дошло.

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Фото – Александр Попов, Facebook

Только уж не слишком ли поздно воспрянуло "Динамо"? Несмотря на разгром полтавчан, после восьми туров киевляне отстают от лидирующего "Шахтера" на 13 очков. То, что у команды Михайличенко при этом имеется одна игра в запасе, кардинально ситуацию не меняет.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
8
8
0
0
24
6
18
24
Забитые 24
Пропущеные 6
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
Разница 5
Результаты последних матчей: П В Н В Н
3
ЗаряЗаряЗар
8
3
3
2
12
10
2
12
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П Н В П
4
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
5
ДинамоДинамоДин
7
3
2
2
15
7
8
11
Забитые 15
Пропущеные 7
Разница 8
Результаты последних матчей: В П Н Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
7
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
8
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
14
-6
7
Забитые 8
Пропущеные 14
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
2
0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
8
1
2
5
5
14
-9
5
Забитые 5
Пропущеные 14
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н П Н П

Напомним, что ранее Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Также мы сообщали, что "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан "горняков" Тайсон отметился уже шестым ассистом в нынешнем чемпионате.

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чемпионат Украины Динамо Киев Ворскла Полтава Алексей Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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