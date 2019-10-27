"Динамо" забивает и в свои, и в чужие: обзор матча с "Карпатами" в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потеряло очки в матче 12-го тура чемпионата Украины, не сумев обыграть на своем поле одного из аутсайдеров турнира львовские "Карпаты" (1:1). В первом тайме киевляне играли мене остро, он в перерыве Алексей Михайличенко внес коррективы, заменив Роригеса и Соля на Вербича и Беседина. Замены принесли пользу спустя четыре минуты после начала второго тайма, когда Вербич откликнулся на прострел от Цыганкова.

Киевляне продолжили атаковать, но в одних случаях мяч упорно не летел в ворота, а в других классно играл голкипер "Карпат" Кудрик. Правда, был один момент, когда и он был не помог своей команде, но после удара Шапаренко со штрафного на выручку львовянам пришла перекладина. И сразу же после этого момента гости сравняли счет – после прострела с левого фланга Шабанов неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. А ведь еще несколько дней назад Шабанов был героем матча против "Копенгагена" в Лиге Европы (1:1).

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Динамовцы побежали вырывать победу и создали два спорных момента. Сначала Шепелев с острого угла навешивал со штрафного, мяч отрикошетил от защитника и полетел в створ ворот. Кудрик мяч достал, а киевляне сигнализировали арбитру, что мяч пересек линию. А спустя несколько минут Шапаренко пробивал по воротам, но на пути мяча стала рука защитника "Карпат". Динамовцы снова бросились к арбитру, требуя пенальти, но выпросили только "горчичник" Шапаренко.

Львовяне тоже ответили супермоментом после обрезки Шабанова, но на выручку хозяевам поля пришел Бущан и перекладина.

"Динамо" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Вербич (49) – Шабанов (85, аг)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Шапаренко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Караваев, Цыганков, Родригеш (Вербич, 46), Фран Соль (Беседин, 46).

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Мартинс, Халль, Вакуленко, Клец (Бойчук, 83), Ди Франко, Назарина, Лоренцен (Гуцуляк, 46), Лях (Понде, 73), Жоао Диого.

Предупреждения: Сидорчук (39), Попов (65), Ди Франко (81), Халль (90), Шапаренко (90).

Смотрите, как "Динамо" играло с "Копенгагеном" перед встречей с "Карпатами":

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