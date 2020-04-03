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"Динамо" задолжали 500 тысяч евро: киевляне выиграли дело, но "Сан-Паулу" все равно не хочет платить

3 апреля, 23:02

Елена Павлова

Бразильский клуб подаст апелляцию на это решение в CAS

Киевское "Динамо" выиграло дело у бразильского "Сан-Паулу" касательно последнего платежа по трансферу своего бывшего футболиста – Че Че. Об этом сообщает Lance. Тем не менее, бразильский клуб не хочет выполнять свои обязательства и подаст апелляцию на это решение в CAS. Ранее мы сообщали, что "Динамо" пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб за долг.

Если же апелляция "Сан-Паулу будет отклонена, то клуб заплатит еще большую сумму, учитывая набежавшие проценты и штраф. Lance сообщает, что "трехцветные" должны киевлянам порядка 500 тысяч евро. В то время как Че Че забил один гол в 46 матчах за бразильский клуб.

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Как сообщает Uol.com.br, киевляне подали иск в середине января 2020 года, после того, как на их счета не поступил платеж за ноябрь, а бразильский клуб на контакт не шел. Делом занялось ФИФА. И теперь "Сан-Паулу" может грозить денежный штраф или даже запрет на регистрацию новых игроков.

Напомним, Че Че перешел в "Сан-Паулу" в апреле 2019 года, подписав с клубом из Бразилии четырехлетний контракт. Отметим, что в прошлом сезоне до своего перехода полузащитник провел за "Динамо" 15 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Смотрите, как "Динамо" переиграло "Александрию" в чемпионате Украины

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деньги штрафы протест Динамо Киев Сан-Паулу Че Че

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