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"Динамо" пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб за долг

22 января, 09:00

"Сан-Паулу" не выплатил всю сумму за покупку Че Че

Че Че

Че Че / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" пожаловалось в ФИФА на бразильский клуб "Сан-Паулу", который просрочил сроки платежа за полузащитника Че Че. Напомним, "Динамо" продало Че Че в "Сан-Паулу" прошлой зимой в рассрочку за пять миллионов евро, но так и не получили всю сумму.

Как сообщает Uol.com.br, киевляне подали иск неделю назад, после того, как на их счета не поступил платеж за ноябрь, а бразильский клуб на контакт не шел. Теперь же делом будет заниматься ФИФА. "Сан-Паулу" может грозить денежный штраф или даже запрет на регистрацию новых игроков.

Напомним, в "Динамо" бразилец перешел летом 2018 года из "Палмейраса", и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате Украины, 1 в Кубке, 1 в Суперкубке страны, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).

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Сейчас "Динамо" находится в Турции, где проводит первый зимний сбор. Накануне "Динамо" одержало первую победу в 2020 году, обыграв азербайджанский "Нефтчи". Свой первый гол после возвращения в команду забил Назарий Русин.

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Расписание спаррингов "Динамо" в Турции

  • 19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Польша) – 1:1
  • 20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан) – 2:1
  • 23.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония)
  • 24.01.2020 Турнир Gloria Cup. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия)
  • 27.01.2020 "Динамо" К – "Динамо" (Брест, Беларусь)
  • 28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)

Смотрите, как "Динамо" играло в осенней части сезона с "Шахтером"

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Источник: Сегодня|Спорт

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