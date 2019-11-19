Динамовец Соль на фарт обратился к парикмахеру, который стрижет игрока "Шахтера" за 150 млн евро

Испанскому форварду киевлян выбрили молнию над ухом. Может, хоть это поможет Солю забить первый гол в сезоне

Фран Соль / Фото: AFP

27-летний нападающий "Динамо" Фран Соль решил в очередной раз сменить свой имидж. Вероятно, на фарт. В этом сезоне испанец, в свое время купленный киевлянами у голландского клуба "Виллем II" за 3,5 миллиона евро, не забил ни одного мяча. Привлечь на свою сторону фортуну Соль попытался, сделав себе новую прическу.

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Работающий в Киеве нигерийский барбер Мяски Укпаха, к которому обратился Фран Соль, выбрил ему нечто на подобие молнии над левым ухом, в котором испанец, к слову, носит сережку. "Фран Соль – сильнейший боец в "Динамо", забивающий все мячи", – говорит на видео на английском языке парикмахер, делавший Солю прическу. Испанец при этом демонстрирует свою мускулатуру.

Фран Соль у парикмахера Видео: Instagram

Беда только в том, что за "Динамо" Фран Соль не забивает с 25 февраля 2019 года – уже 267 дней!

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Отметим, что парикмахер, услугами которого воспользовался Фран Соль, стрижет и других футболистов – например, ганского полузащитника "Динамо" Кадири и бразильского вингера "Шахтера" Тете, клаусула которого составляет 150 млн евро. Напомним, именно гол Тете с пенальти на 98-й минуте спас "горняков" от поражения в недавнем матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо".

Что ж, посмотрим, окажется ли фартовой для Франа Соля рука нигерийского барбера.

Смотрите, как стригут Тете

Тете, стрижка Видео: Instagram

Смотрите, как забивает Тете

Смотрите, как Фран Соль забивал в феврале "Олимпиакосу"

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