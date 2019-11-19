Премьер-лига перенесла матч за "серебро" чемпионата Украины "Динамо" – "Заря"

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дирекция украинской Премьер-лиги удовлетворила ходатайство киевского "Динамо" о переносе матча с луганской "Зарей" в 17-м туре чемпионата Украины, сообщается на официальном сайте организации. Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч "Динамо" – "Заря" с 7 декабря на 8-е. Время начала остается неизменным – 17:00.

Отметим, что уже 12-го числа "Динамо" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано". После четырех туров киевляне делят первое место с датским "Копенгагеном", имея в активе шесть очков.

После 14-ти туров "Заря" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая только донецкому "Шахтеру". "Динамо" идет четвертым, но отстает от луганчан всего на один балл. В первом круге команды выдали боевую ничью в Запорожье. Динамовцы к перерыву вели в счете 2:0 благодаря голам Родригеса и де пены, но в итоге упустили победу на последних минутах после красивого гола Абу Ханны через себя.

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Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" опровергли обвинения в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов". По версии представителя динамовских ультрас, скандал в матче с "Шахтером" возник из-за ошибки восприятия звуков.

Также стало известно, что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации. "Любое наказание бразильца передаст неправильное послание от Украины в отношении расизма", – говорят в FIFPro.

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