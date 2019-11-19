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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Премьер-лига перенесла матч за "серебро" чемпионата Украины "Динамо" – "Заря"

19 ноября, 18:20

Просьба о переносе поединка 17-го тура поступила от столичного клуба

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Дирекция украинской Премьер-лиги удовлетворила ходатайство киевского "Динамо" о переносе матча с луганской "Зарей" в 17-м туре чемпионата Украины, сообщается на официальном сайте организации. Дирекция УПЛ приняла решение перенести матч "Динамо" – "Заря" с 7 декабря на 8-е. Время начала остается неизменным – 17:00.

Отметим, что уже 12-го числа "Динамо" проведет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано". После четырех туров киевляне делят первое место с датским "Копенгагеном", имея в активе шесть очков.

После 14-ти туров "Заря" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, уступая только донецкому "Шахтеру". "Динамо" идет четвертым, но отстает от луганчан всего на один балл. В первом круге команды выдали боевую ничью в Запорожье. Динамовцы к перерыву вели в счете 2:0 благодаря голам Родригеса и де пены, но в итоге упустили победу на последних минутах после красивого гола Абу Ханны через себя.

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Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" опровергли обвинения в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов". По версии представителя динамовских ультрас, скандал в матче с "Шахтером" возник из-за ошибки восприятия звуков.

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Также стало известно, что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации. "Любое наказание бразильца передаст неправильное послание от Украины в отношении расизма", – говорят в FIFPro.

Полиция открыла уголовное дело против болельщиков "Динамо"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
14
13
1
0
40
6
34
40
Забитые 40
Пропущеные 6
Разница 34
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
14
8
4
2
29
12
17
28
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В Н
3
ДеснаДеснаДес
14
8
3
3
21
8
13
27
Забитые 21
Пропущеные 8
Разница 13
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДинамоДинамоДин
14
8
3
3
28
9
19
27
Забитые 28
Пропущеные 9
Разница 19
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
14
7
3
4
17
14
3
24
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В Н П В
6
МариупольМариупольМар
14
4
5
5
14
21
-7
17
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: Н П В В Н
7
ОлимпикОлимпикОли
14
4
3
7
12
23
-11
15
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: Н В В В П
8
КолосКолосКол
14
4
2
8
10
27
-17
14
Забитые 10
Пропущеные 27
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
14
3
3
8
14
22
-8
12
Забитые 14
Пропущеные 22
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
14
2
5
7
11
21
-10
11
Забитые 11
Пропущеные 21
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
14
3
2
9
10
24
-14
11
Забитые 10
Пропущеные 24
Разница -14
Результаты последних матчей: В П П Н Н
12
ВорсклаВорсклаВор
14
2
2
10
9
28
-19
8
Забитые 9
Пропущеные 28
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск премьер-лига

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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